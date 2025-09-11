aZen (AZEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.002202. Per pastarąsias 24 valandas AZEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002161 iki aukščiausios $ 0.002227 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AZEN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AZEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
aZen (AZEN) rinkos informacija
--
----
$ 61.64K
$ 61.64K
$ 22.02M
$ 22.02M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000
ARB
Dabartinė aZen rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.64K. AZEN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.02M
aZen (AZEN) kainos istorija USD
Stebėkite aZen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003681
+1.70%
30 dienų
$ -0.00004
-1.79%
60 dienų
$ -0.000094
-4.10%
90 dienų
$ -0.000242
-9.91%
aZen kainos pokytis šiandien
Šiandien AZEN užfiksuotas $ +0.00003681 (+1.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
aZen 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004 (-1.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
aZen 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AZEN rodiklis pasikeitė $ -0.000094 (-4.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
aZen 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000242 (-9.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir aZen (AZEN) pokyčius?
aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI).
aZen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų aZen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti aZen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
aZen kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos aZen (AZEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų aZen (AZEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes aZen prognozes.
Supratimas apie aZen (AZEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AZENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti aZen (AZEN)
Ieškote, kaip nusipirkti aZen? Viskas paprasta ir patogu! aZen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
