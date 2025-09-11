AVAIL (AVAIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.01267. Per pastarąsias 24 valandas AVAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01233 iki aukščiausios $ 0.01277 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVAIL kaina yra $ 0.2439235691578749, o žemiausia – $ 0.011591277901473221.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVAIL per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AVAIL (AVAIL) rinkos informacija
Dabartinė AVAIL rinkos kapitalizacija yra $ 44.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.43K. AVAIL apyvartoje yra 3.47B vienetų, o bendras kiekis siekia 10596990840. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 134.26M
AVAIL (AVAIL) kainos istorija USD
Stebėkite AVAIL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000089
-0.06%
30 dienų
$ -0.00627
-33.11%
60 dienų
$ -0.00786
-38.29%
90 dienų
$ -0.01779
-58.41%
AVAIL kainos pokytis šiandien
Šiandien AVAIL užfiksuotas $ -0.0000089 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AVAIL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00627 (-33.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AVAIL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVAIL rodiklis pasikeitė $ -0.00786 (-38.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AVAIL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01779 (-58.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AVAIL (AVAIL) pokyčius?
Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.
AVAIL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AVAIL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AVAIL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AVAIL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AVAIL (AVAIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AVAIL (AVAIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AVAIL prognozes.
Supratimas apie AVAIL (AVAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AVAIL (AVAIL)
Ieškote, kaip nusipirkti AVAIL? Viskas paprasta ir patogu! AVAIL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
