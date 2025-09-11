Daugiau apie AVA

AVA kaina(AVA)

1 AVA į USD – tiesioginė kaina:

AVA (AVA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

AVA (AVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.76%

+0.19%

+8.78%

+8.78%

AVA (AVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.5659. Per pastarąsias 24 valandas AVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5551 iki aukščiausios $ 0.5772 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVA kaina yra $ 6.47585961, o žemiausia – $ 0.0439477.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVA per pastarąją valandą pasikeitė -0.76%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AVA (AVA) rinkos informacija

No.659

69.94%

ETH

Dabartinė AVA rinkos kapitalizacija yra $ 39.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 241.69K. AVA apyvartoje yra 69.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 69949531. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.59M

AVA (AVA) kainos istorija USD

Stebėkite AVA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001073+0.19%
30 dienų$ -0.0085-1.48%
60 dienų$ -0.0211-3.60%
90 dienų$ +0.0336+6.31%
AVA kainos pokytis šiandien

Šiandien AVA užfiksuotas $ +0.001073 (+0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AVA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0085 (-1.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AVA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVA rodiklis pasikeitė $ -0.0211 (-3.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AVA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0336 (+6.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AVA (AVA) pokyčius?

Peržiūrėkite AVA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AVA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AVA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AVA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AVA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AVA (AVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AVA (AVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AVA prognozes.

Peržiūrėkite AVA kainos prognozę dabar!

AVA (AVA) Tokenomika

Supratimas apie AVA (AVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AVA (AVA)

Ieškote, kaip nusipirkti AVA? Viskas paprasta ir patogu! AVA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AVA į vietos valiutas

1 AVA(AVA) į VND
14,891.6585
1 AVA(AVA) į AUD
A$0.854509
1 AVA(AVA) į GBP
0.413107
1 AVA(AVA) į EUR
0.481015
1 AVA(AVA) į USD
$0.5659
1 AVA(AVA) į MYR
RM2.388098
1 AVA(AVA) į TRY
23.354693
1 AVA(AVA) į JPY
¥83.1873
1 AVA(AVA) į ARS
ARS$806.12455
1 AVA(AVA) į RUB
47.81855
1 AVA(AVA) į INR
49.929357
1 AVA(AVA) į IDR
Rp9,277.047696
1 AVA(AVA) į KRW
787.065038
1 AVA(AVA) į PHP
32.380798
1 AVA(AVA) į EGP
￡E.27.253744
1 AVA(AVA) į BRL
R$3.05586
1 AVA(AVA) į CAD
C$0.780942
1 AVA(AVA) į BDT
68.92662
1 AVA(AVA) į NGN
853.541311
1 AVA(AVA) į COP
$2,219.210804
1 AVA(AVA) į ZAR
R.9.90325
1 AVA(AVA) į UAH
23.360352
1 AVA(AVA) į VES
Bs88.2804
1 AVA(AVA) į CLP
$543.8299
1 AVA(AVA) į PKR
Rs160.721259
1 AVA(AVA) į KZT
305.065372
1 AVA(AVA) į THB
฿17.978643
1 AVA(AVA) į TWD
NT$17.175065
1 AVA(AVA) į AED
د.إ2.076853
1 AVA(AVA) į CHF
Fr0.447061
1 AVA(AVA) į HKD
HK$4.402702
1 AVA(AVA) į AMD
֏216.236049
1 AVA(AVA) į MAD
.د.م5.110077
1 AVA(AVA) į MXN
$10.52574
1 AVA(AVA) į SAR
ريال2.122125
1 AVA(AVA) į PLN
2.059876
1 AVA(AVA) į RON
лв2.450347
1 AVA(AVA) į SEK
kr5.291165
1 AVA(AVA) į BGN
лв0.945053
1 AVA(AVA) į HUF
Ft190.215967
1 AVA(AVA) į CZK
11.804674
1 AVA(AVA) į KWD
د.ك0.1725995
1 AVA(AVA) į ILS
1.884447
1 AVA(AVA) į AOA
Kz515.857463
1 AVA(AVA) į BHD
.د.ب0.2133443
1 AVA(AVA) į BMD
$0.5659
1 AVA(AVA) į DKK
kr3.610442
1 AVA(AVA) į HNL
L14.832239
1 AVA(AVA) į MUR
25.782404
1 AVA(AVA) į NAD
$9.948522
1 AVA(AVA) į NOK
kr5.619387
1 AVA(AVA) į NZD
$0.950712
1 AVA(AVA) į PAB
B/.0.5659
1 AVA(AVA) į PGK
K2.399416
1 AVA(AVA) į QAR
ر.ق2.059876
1 AVA(AVA) į RSD
дин.56.680544

AVA išteklius

Išsamesnei AVA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AVA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AVA

Kiek AVA(AVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVA kaina USD valiuta yra 0.5659USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVA į USD kaina?
Dabartinė AVA kaina USD valiuta yra $ 0.5659. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AVA rinkos kapitalizacija?
AVA rinkos kapitalizacija yra $ 39.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVA apyvartoje?
AVA apyvartoje yra 69.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVA kaina?
AVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.47585961USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVA kaina?
AVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0439477USD.
Kokia yra AVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVA yra $ 241.69KUSD.
Ar AVA kaina šiais metais kils?
AVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

AVA (AVA) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

