AVA (AVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.5659. Per pastarąsias 24 valandas AVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5551 iki aukščiausios $ 0.5772 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVA kaina yra $ 6.47585961, o žemiausia – $ 0.0439477.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVA per pastarąją valandą pasikeitė -0.76%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AVA (AVA) rinkos informacija
No.659
$ 39.58M
$ 39.58M$ 39.58M
$ 241.69K
$ 241.69K$ 241.69K
$ 56.59M
$ 56.59M$ 56.59M
69.95M
69.95M 69.95M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
69,949,531
69,949,531 69,949,531
69.94%
ETH
Dabartinė AVA rinkos kapitalizacija yra $ 39.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 241.69K. AVA apyvartoje yra 69.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 69949531. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.59M
AVA (AVA) kainos istorija USD
Stebėkite AVA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001073
+0.19%
30 dienų
$ -0.0085
-1.48%
60 dienų
$ -0.0211
-3.60%
90 dienų
$ +0.0336
+6.31%
AVA kainos pokytis šiandien
Šiandien AVA užfiksuotas $ +0.001073 (+0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AVA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0085 (-1.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AVA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVA rodiklis pasikeitė $ -0.0211 (-3.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AVA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0336 (+6.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AVA (AVA) pokyčius?
AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more.
Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.
AVA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AVA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AVA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AVA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AVA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AVA (AVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AVA (AVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AVA prognozes.
Supratimas apie AVA (AVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AVA (AVA)
Ieškote, kaip nusipirkti AVA? Viskas paprasta ir patogu! AVA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.