AdvertisingTimeTrace (ATT) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2401
24 val. žemiausia
$ 0.28
24 val. aukščiausia
$ 0.2401
$ 0.28
+0.53%
+1.34%
+1.30%
AdvertisingTimeTrace (ATT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2643. Per pastarąsias 24 valandas ATT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2401 iki aukščiausios $ 0.28 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATT per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AdvertisingTimeTrace (ATT) rinkos informacija
$ 33.11M
$ 28.63K
$ 555.03M
125.28M
2,100,000,000
2024-10-26 00:00:00
$ 0.2
MATIC
Dabartinė AdvertisingTimeTrace rinkos kapitalizacija yra $ 33.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.63K. ATT apyvartoje yra 125.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 555.03M
AdvertisingTimeTrace (ATT) kainos istorija USD
Stebėkite AdvertisingTimeTrace kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003495
+1.34%
30 dienų
$ -0.0219
-7.66%
60 dienų
$ -0.1009
-27.63%
90 dienų
$ -0.1227
-31.71%
AdvertisingTimeTrace kainos pokytis šiandien
Šiandien ATT užfiksuotas $ +0.003495 (+1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AdvertisingTimeTrace 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0219 (-7.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AdvertisingTimeTrace 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATT rodiklis pasikeitė $ -0.1009 (-27.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AdvertisingTimeTrace 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1227 (-31.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AdvertisingTimeTrace (ATT) pokyčius?
Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.
AdvertisingTimeTrace galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AdvertisingTimeTrace investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ATTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AdvertisingTimeTrace mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AdvertisingTimeTrace, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AdvertisingTimeTrace kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AdvertisingTimeTrace (ATT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AdvertisingTimeTrace (ATT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AdvertisingTimeTrace prognozes.
Supratimas apie AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AdvertisingTimeTrace (ATT)
Ieškote, kaip nusipirkti AdvertisingTimeTrace? Viskas paprasta ir patogu! AdvertisingTimeTrace lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.