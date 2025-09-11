Daugiau apie ATT

ATT Kainos informacija

ATT Oficiali svetainė

ATT Tokenomika

ATT Kainų prognozė

ATT Istorija

ATT pirkimo vadovas

ATTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ATT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AdvertisingTimeTrace logotipas

AdvertisingTimeTrace kaina(ATT)

1 ATT į USD – tiesioginė kaina:

$0.2643
$0.2643$0.2643
+1.34%1D
USD
AdvertisingTimeTrace (ATT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:37:36(UTC+8)

AdvertisingTimeTrace (ATT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2401
$ 0.2401$ 0.2401
24 val. žemiausia
$ 0.28
$ 0.28$ 0.28
24 val. aukščiausia

$ 0.2401
$ 0.2401$ 0.2401

$ 0.28
$ 0.28$ 0.28

--
----

--
----

+0.53%

+1.34%

+1.30%

+1.30%

AdvertisingTimeTrace (ATT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2643. Per pastarąsias 24 valandas ATT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2401 iki aukščiausios $ 0.28 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATT per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AdvertisingTimeTrace (ATT) rinkos informacija

$ 33.11M
$ 33.11M$ 33.11M

$ 28.63K
$ 28.63K$ 28.63K

$ 555.03M
$ 555.03M$ 555.03M

125.28M
125.28M 125.28M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2024-10-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

MATIC

Dabartinė AdvertisingTimeTrace rinkos kapitalizacija yra $ 33.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.63K. ATT apyvartoje yra 125.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 555.03M

AdvertisingTimeTrace (ATT) kainos istorija USD

Stebėkite AdvertisingTimeTrace kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003495+1.34%
30 dienų$ -0.0219-7.66%
60 dienų$ -0.1009-27.63%
90 dienų$ -0.1227-31.71%
AdvertisingTimeTrace kainos pokytis šiandien

Šiandien ATT užfiksuotas $ +0.003495 (+1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AdvertisingTimeTrace 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0219 (-7.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AdvertisingTimeTrace 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATT rodiklis pasikeitė $ -0.1009 (-27.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AdvertisingTimeTrace 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1227 (-31.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AdvertisingTimeTrace (ATT) pokyčius?

Peržiūrėkite AdvertisingTimeTrace kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AdvertisingTimeTrace investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ATTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AdvertisingTimeTrace mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AdvertisingTimeTrace, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AdvertisingTimeTrace kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AdvertisingTimeTrace (ATT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AdvertisingTimeTrace (ATT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AdvertisingTimeTrace prognozes.

Peržiūrėkite AdvertisingTimeTrace kainos prognozę dabar!

AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomika

Supratimas apie AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AdvertisingTimeTrace (ATT)

Ieškote, kaip nusipirkti AdvertisingTimeTrace? Viskas paprasta ir patogu! AdvertisingTimeTrace lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ATT į vietos valiutas

1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į VND
6,955.0545
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į AUD
A$0.399093
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į GBP
0.192939
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į EUR
0.224655
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į USD
$0.2643
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į MYR
RM1.115346
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į TRY
10.910304
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į JPY
¥38.8521
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į ARS
ARS$376.49535
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į RUB
22.330707
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į INR
23.300688
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į IDR
Rp4,332.786192
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į KRW
367.080984
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į PHP
15.104745
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į EGP
￡E.12.726045
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į BRL
R$1.42722
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į CAD
C$0.364734
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į BDT
32.19174
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į NGN
398.641047
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į COP
$1,036.468308
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į ZAR
R.4.622607
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į UAH
10.910304
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į VES
Bs41.2308
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į CLP
$253.9923
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į PKR
Rs75.063843
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į KZT
142.478844
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į THB
฿8.399454
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į TWD
NT$8.021505
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į AED
د.إ0.969981
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į CHF
Fr0.208797
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į HKD
HK$2.056254
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į AMD
֏100.991673
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į MAD
.د.م2.386629
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į MXN
$4.91598
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į SAR
ريال0.991125
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į PLN
0.962052
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į RON
лв1.147062
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į SEK
kr2.471205
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į BGN
лв0.441381
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į HUF
Ft88.839159
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į CZK
5.513298
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į KWD
د.ك0.0806115
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į ILS
0.877476
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į AOA
Kz241.810713
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į BHD
.د.ب0.0996411
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į BMD
$0.2643
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į DKK
kr1.686234
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į HNL
L6.927303
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į MUR
12.02565
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į NAD
$4.646394
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į NOK
kr2.624499
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į NZD
$0.444024
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į PAB
B/.0.2643
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į PGK
K1.120632
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į QAR
ر.ق0.962052
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) į RSD
дин.26.469645

AdvertisingTimeTrace išteklius

Išsamesnei AdvertisingTimeTrace analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali AdvertisingTimeTrace svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AdvertisingTimeTrace

Kiek AdvertisingTimeTrace(ATT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATT kaina USD valiuta yra 0.2643USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATT į USD kaina?
Dabartinė ATT kaina USD valiuta yra $ 0.2643. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AdvertisingTimeTrace rinkos kapitalizacija?
ATT rinkos kapitalizacija yra $ 33.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATT apyvartoje?
ATT apyvartoje yra 125.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATT kaina?
ATT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATT kaina?
ATT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ATT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATT yra $ 28.63KUSD.
Ar ATT kaina šiais metais kils?
ATT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:37:36(UTC+8)

AdvertisingTimeTrace (ATT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ATT-į-USD skaičiuoklė

Suma

ATT
ATT
USD
USD

1 ATT = 0.2643 USD

Prekiauti ATT

ATTUSDT
$0.2643
$0.2643$0.2643
+0.45%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis