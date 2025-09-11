Daugiau apie ASTRAAI

ASTRAAI Kainos informacija

ASTRAAI Baltoji knyga

ASTRAAI Oficiali svetainė

ASTRAAI Tokenomika

ASTRAAI Kainų prognozė

ASTRAAI Istorija

ASTRAAI pirkimo vadovas

ASTRAAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ASTRAAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AstraAI logotipas

AstraAI kaina(ASTRAAI)

1 ASTRAAI į USD – tiesioginė kaina:

$1.491
$1.491$1.491
-2.67%1D
USD
AstraAI (ASTRAAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:40(UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.457
$ 1.457$ 1.457
24 val. žemiausia
$ 1.548
$ 1.548$ 1.548
24 val. aukščiausia

$ 1.457
$ 1.457$ 1.457

$ 1.548
$ 1.548$ 1.548

$ 5.236339133268041
$ 5.236339133268041$ 5.236339133268041

$ 0.01784007500161164
$ 0.01784007500161164$ 0.01784007500161164

-1.33%

-2.67%

-15.29%

-15.29%

AstraAI (ASTRAAI) realiojo laiko kaina yra $ 1.491. Per pastarąsias 24 valandas ASTRAAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.457 iki aukščiausios $ 1.548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRAAI kaina yra $ 5.236339133268041, o žemiausia – $ 0.01784007500161164.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRAAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.33%, per 24 valandas – -2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AstraAI (ASTRAAI) rinkos informacija

No.1043

$ 14.31M
$ 14.31M$ 14.31M

$ 61.05K
$ 61.05K$ 61.05K

$ 14.91M
$ 14.91M$ 14.91M

9.60M
9.60M 9.60M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

95.99%

ETH

Dabartinė AstraAI rinkos kapitalizacija yra $ 14.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.05K. ASTRAAI apyvartoje yra 9.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.91M

AstraAI (ASTRAAI) kainos istorija USD

Stebėkite AstraAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0409-2.67%
30 dienų$ -0.075-4.79%
60 dienų$ +0.037+2.54%
90 dienų$ -0.038-2.49%
AstraAI kainos pokytis šiandien

Šiandien ASTRAAI užfiksuotas $ -0.0409 (-2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AstraAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.075 (-4.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AstraAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTRAAI rodiklis pasikeitė $ +0.037 (+2.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AstraAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.038 (-2.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AstraAI (ASTRAAI) pokyčius?

Peržiūrėkite AstraAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AstraAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ASTRAAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AstraAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AstraAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AstraAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AstraAI (ASTRAAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AstraAI (ASTRAAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AstraAI prognozes.

Peržiūrėkite AstraAI kainos prognozę dabar!

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomika

Supratimas apie AstraAI (ASTRAAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTRAAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AstraAI (ASTRAAI)

Ieškote, kaip nusipirkti AstraAI? Viskas paprasta ir patogu! AstraAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ASTRAAI į vietos valiutas

1 AstraAI(ASTRAAI) į VND
39,235.665
1 AstraAI(ASTRAAI) į AUD
A$2.25141
1 AstraAI(ASTRAAI) į GBP
1.08843
1 AstraAI(ASTRAAI) į EUR
1.26735
1 AstraAI(ASTRAAI) į USD
$1.491
1 AstraAI(ASTRAAI) į MYR
RM6.29202
1 AstraAI(ASTRAAI) į TRY
61.56339
1 AstraAI(ASTRAAI) į JPY
¥219.177
1 AstraAI(ASTRAAI) į ARS
ARS$2,123.9295
1 AstraAI(ASTRAAI) į RUB
127.10775
1 AstraAI(ASTRAAI) į INR
131.58075
1 AstraAI(ASTRAAI) į IDR
Rp24,442.61904
1 AstraAI(ASTRAAI) į KRW
2,076.59025
1 AstraAI(ASTRAAI) į PHP
85.30011
1 AstraAI(ASTRAAI) į EGP
￡E.71.79165
1 AstraAI(ASTRAAI) į BRL
R$8.0514
1 AstraAI(ASTRAAI) į CAD
C$2.05758
1 AstraAI(ASTRAAI) į BDT
181.6038
1 AstraAI(ASTRAAI) į NGN
2,248.86039
1 AstraAI(ASTRAAI) į COP
$5,847.04596
1 AstraAI(ASTRAAI) į ZAR
R.26.0925
1 AstraAI(ASTRAAI) į UAH
61.54848
1 AstraAI(ASTRAAI) į VES
Bs232.596
1 AstraAI(ASTRAAI) į CLP
$1,432.851
1 AstraAI(ASTRAAI) į PKR
Rs423.45891
1 AstraAI(ASTRAAI) į KZT
803.76828
1 AstraAI(ASTRAAI) į THB
฿47.4138
1 AstraAI(ASTRAAI) į TWD
NT$45.19221
1 AstraAI(ASTRAAI) į AED
د.إ5.47197
1 AstraAI(ASTRAAI) į CHF
Fr1.17789
1 AstraAI(ASTRAAI) į HKD
HK$11.59998
1 AstraAI(ASTRAAI) į AMD
֏569.72601
1 AstraAI(ASTRAAI) į MAD
.د.م13.46373
1 AstraAI(ASTRAAI) į MXN
$27.74751
1 AstraAI(ASTRAAI) į SAR
ريال5.59125
1 AstraAI(ASTRAAI) į PLN
5.42724
1 AstraAI(ASTRAAI) į RON
лв6.45603
1 AstraAI(ASTRAAI) į SEK
kr13.94085
1 AstraAI(ASTRAAI) į BGN
лв2.48997
1 AstraAI(ASTRAAI) į HUF
Ft501.51276
1 AstraAI(ASTRAAI) į CZK
31.11717
1 AstraAI(ASTRAAI) į KWD
د.ك0.454755
1 AstraAI(ASTRAAI) į ILS
4.95012
1 AstraAI(ASTRAAI) į AOA
Kz1,359.15087
1 AstraAI(ASTRAAI) į BHD
.د.ب0.562107
1 AstraAI(ASTRAAI) į BMD
$1.491
1 AstraAI(ASTRAAI) į DKK
kr9.51258
1 AstraAI(ASTRAAI) į HNL
L39.07911
1 AstraAI(ASTRAAI) į MUR
67.92996
1 AstraAI(ASTRAAI) į NAD
$26.21178
1 AstraAI(ASTRAAI) į NOK
kr14.82054
1 AstraAI(ASTRAAI) į NZD
$2.50488
1 AstraAI(ASTRAAI) į PAB
B/.1.491
1 AstraAI(ASTRAAI) į PGK
K6.32184
1 AstraAI(ASTRAAI) į QAR
ر.ق5.42724
1 AstraAI(ASTRAAI) į RSD
дин.149.38329

AstraAI išteklius

Išsamesnei AstraAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AstraAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AstraAI

Kiek AstraAI(ASTRAAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASTRAAI kaina USD valiuta yra 1.491USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASTRAAI į USD kaina?
Dabartinė ASTRAAI kaina USD valiuta yra $ 1.491. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AstraAI rinkos kapitalizacija?
ASTRAAI rinkos kapitalizacija yra $ 14.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASTRAAI apyvartoje?
ASTRAAI apyvartoje yra 9.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASTRAAI kaina?
ASTRAAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.236339133268041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASTRAAI kaina?
ASTRAAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01784007500161164USD.
Kokia yra ASTRAAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASTRAAI yra $ 61.05KUSD.
Ar ASTRAAI kaina šiais metais kils?
ASTRAAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASTRAAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:40(UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ASTRAAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

ASTRAAI
ASTRAAI
USD
USD

1 ASTRAAI = 1.491 USD

Prekiauti ASTRAAI

ASTRAAIUSDT
$1.491
$1.491$1.491
-2.67%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis