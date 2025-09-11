AstraAI (ASTRAAI) realiojo laiko kaina yra $ 1.491. Per pastarąsias 24 valandas ASTRAAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.457 iki aukščiausios $ 1.548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRAAI kaina yra $ 5.236339133268041, o žemiausia – $ 0.01784007500161164.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRAAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.33%, per 24 valandas – -2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AstraAI (ASTRAAI) rinkos informacija
Dabartinė AstraAI rinkos kapitalizacija yra $ 14.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.05K. ASTRAAI apyvartoje yra 9.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.91M
AstraAI (ASTRAAI) kainos istorija USD
Stebėkite AstraAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0409
-2.67%
30 dienų
$ -0.075
-4.79%
60 dienų
$ +0.037
+2.54%
90 dienų
$ -0.038
-2.49%
AstraAI kainos pokytis šiandien
Šiandien ASTRAAI užfiksuotas $ -0.0409 (-2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AstraAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.075 (-4.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AstraAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTRAAI rodiklis pasikeitė $ +0.037 (+2.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AstraAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.038 (-2.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.
AstraAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AstraAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AstraAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AstraAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AstraAI (ASTRAAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AstraAI (ASTRAAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AstraAI prognozes.
Supratimas apie AstraAI (ASTRAAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTRAAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AstraAI (ASTRAAI)
Ieškote, kaip nusipirkti AstraAI? Viskas paprasta ir patogu! AstraAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.