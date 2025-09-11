Daugiau apie ASTRA

ASTRA Kainos informacija

ASTRA Baltoji knyga

ASTRA Oficiali svetainė

ASTRA Tokenomika

ASTRA Kainų prognozė

ASTRA Istorija

ASTRA pirkimo vadovas

ASTRAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ASTRA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Astra Protocol logotipas

Astra Protocol kaina(ASTRA)

1 ASTRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0024987
$0.0024987$0.0024987
+0.90%1D
USD
Astra Protocol (ASTRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:32(UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207
24 val. žemiausia
$ 0.00269
$ 0.00269$ 0.00269
24 val. aukščiausia

$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207

$ 0.00269
$ 0.00269$ 0.00269

$ 0.5004097841977422
$ 0.5004097841977422$ 0.5004097841977422

$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063

+0.77%

+0.90%

+20.51%

+20.51%

Astra Protocol (ASTRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0024987. Per pastarąsias 24 valandas ASTRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00207 iki aukščiausios $ 0.00269 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRA kaina yra $ 0.5004097841977422, o žemiausia – $ 0.000368237312114063.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – +0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Astra Protocol (ASTRA) rinkos informacija

No.4289

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.46K
$ 58.46K$ 58.46K

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Astra Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.46K. ASTRA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.50M

Astra Protocol (ASTRA) kainos istorija USD

Stebėkite Astra Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000022288+0.90%
30 dienų$ -0.0000401-1.58%
60 dienų$ +0.0002865+12.95%
90 dienų$ +0.0011758+88.88%
Astra Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ASTRA užfiksuotas $ +0.000022288 (+0.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Astra Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000401 (-1.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Astra Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTRA rodiklis pasikeitė $ +0.0002865 (+12.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Astra Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0011758 (+88.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Astra Protocol (ASTRA) pokyčius?

Peržiūrėkite Astra Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Astra Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ASTRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Astra Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Astra Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Astra Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Astra Protocol (ASTRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astra Protocol (ASTRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astra Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Astra Protocol kainos prognozę dabar!

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomika

Supratimas apie Astra Protocol (ASTRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Astra Protocol (ASTRA)

Ieškote, kaip nusipirkti Astra Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Astra Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ASTRA į vietos valiutas

1 Astra Protocol(ASTRA) į VND
65.7532905
1 Astra Protocol(ASTRA) į AUD
A$0.003773037
1 Astra Protocol(ASTRA) į GBP
0.001824051
1 Astra Protocol(ASTRA) į EUR
0.002123895
1 Astra Protocol(ASTRA) į USD
$0.0024987
1 Astra Protocol(ASTRA) į MYR
RM0.010544514
1 Astra Protocol(ASTRA) į TRY
0.103171323
1 Astra Protocol(ASTRA) į JPY
¥0.3673089
1 Astra Protocol(ASTRA) į ARS
ARS$3.55939815
1 Astra Protocol(ASTRA) į RUB
0.213014175
1 Astra Protocol(ASTRA) į INR
0.220510275
1 Astra Protocol(ASTRA) į IDR
Rp40.962288528
1 Astra Protocol(ASTRA) į KRW
3.480064425
1 Astra Protocol(ASTRA) į PHP
0.142950627
1 Astra Protocol(ASTRA) į EGP
￡E.0.120312405
1 Astra Protocol(ASTRA) į BRL
R$0.01349298
1 Astra Protocol(ASTRA) į CAD
C$0.003448206
1 Astra Protocol(ASTRA) į BDT
0.30434166
1 Astra Protocol(ASTRA) į NGN
3.768764223
1 Astra Protocol(ASTRA) į COP
$9.798801972
1 Astra Protocol(ASTRA) į ZAR
R.0.04372725
1 Astra Protocol(ASTRA) į UAH
0.103146336
1 Astra Protocol(ASTRA) į VES
Bs0.3897972
1 Astra Protocol(ASTRA) į CLP
$2.4012507
1 Astra Protocol(ASTRA) į PKR
Rs0.709655787
1 Astra Protocol(ASTRA) į KZT
1.346999196
1 Astra Protocol(ASTRA) į THB
฿0.07945866
1 Astra Protocol(ASTRA) į TWD
NT$0.075735597
1 Astra Protocol(ASTRA) į AED
د.إ0.009170229
1 Astra Protocol(ASTRA) į CHF
Fr0.001973973
1 Astra Protocol(ASTRA) į HKD
HK$0.019439886
1 Astra Protocol(ASTRA) į AMD
֏0.954778257
1 Astra Protocol(ASTRA) į MAD
.د.م0.022563261
1 Astra Protocol(ASTRA) į MXN
$0.046500807
1 Astra Protocol(ASTRA) į SAR
ريال0.009370125
1 Astra Protocol(ASTRA) į PLN
0.009095268
1 Astra Protocol(ASTRA) į RON
лв0.010819371
1 Astra Protocol(ASTRA) į SEK
kr0.023362845
1 Astra Protocol(ASTRA) į BGN
лв0.004172829
1 Astra Protocol(ASTRA) į HUF
Ft0.840462732
1 Astra Protocol(ASTRA) į CZK
0.052147869
1 Astra Protocol(ASTRA) į KWD
د.ك0.0007621035
1 Astra Protocol(ASTRA) į ILS
0.008295684
1 Astra Protocol(ASTRA) į AOA
Kz2.277739959
1 Astra Protocol(ASTRA) į BHD
.د.ب0.0009420099
1 Astra Protocol(ASTRA) į BMD
$0.0024987
1 Astra Protocol(ASTRA) į DKK
kr0.015941706
1 Astra Protocol(ASTRA) į HNL
L0.065490927
1 Astra Protocol(ASTRA) į MUR
0.113840772
1 Astra Protocol(ASTRA) į NAD
$0.043927146
1 Astra Protocol(ASTRA) į NOK
kr0.024837078
1 Astra Protocol(ASTRA) į NZD
$0.004197816
1 Astra Protocol(ASTRA) į PAB
B/.0.0024987
1 Astra Protocol(ASTRA) į PGK
K0.010594488
1 Astra Protocol(ASTRA) į QAR
ر.ق0.009095268
1 Astra Protocol(ASTRA) į RSD
дин.0.250344753

Astra Protocol išteklius

Išsamesnei Astra Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Astra Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Astra Protocol

Kiek Astra Protocol(ASTRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASTRA kaina USD valiuta yra 0.0024987USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASTRA į USD kaina?
Dabartinė ASTRA kaina USD valiuta yra $ 0.0024987. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Astra Protocol rinkos kapitalizacija?
ASTRA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASTRA apyvartoje?
ASTRA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASTRA kaina?
ASTRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5004097841977422USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASTRA kaina?
ASTRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000368237312114063USD.
Kokia yra ASTRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASTRA yra $ 58.46KUSD.
Ar ASTRA kaina šiais metais kils?
ASTRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASTRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:03:32(UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ASTRA-į-USD skaičiuoklė

Suma

ASTRA
ASTRA
USD
USD

1 ASTRA = 0.0024987 USD

Prekiauti ASTRA

ASTRAUSDT
$0.0024987
$0.0024987$0.0024987
+0.90%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis