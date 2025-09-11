Astra Protocol (ASTRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0024987. Per pastarąsias 24 valandas ASTRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00207 iki aukščiausios $ 0.00269 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRA kaina yra $ 0.5004097841977422, o žemiausia – $ 0.000368237312114063.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – +0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Astra Protocol (ASTRA) rinkos informacija
Dabartinė Astra Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.46K. ASTRA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.50M
Astra Protocol (ASTRA) kainos istorija USD
Stebėkite Astra Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000022288
+0.90%
30 dienų
$ -0.0000401
-1.58%
60 dienų
$ +0.0002865
+12.95%
90 dienų
$ +0.0011758
+88.88%
Astra Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ASTRA užfiksuotas $ +0.000022288 (+0.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Astra Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000401 (-1.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Astra Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTRA rodiklis pasikeitė $ +0.0002865 (+12.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Astra Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0011758 (+88.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Astra Protocol (ASTRA) pokyčius?
Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.
Astra Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ASTRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Astra Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Astra Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Astra Protocol (ASTRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astra Protocol (ASTRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astra Protocol prognozes.
Supratimas apie Astra Protocol (ASTRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Astra Protocol (ASTRA)
Ieškote, kaip nusipirkti Astra Protocol?
