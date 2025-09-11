Daugiau apie ARTFI

$0.00351
$0.00351$0.00351
+0.17%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:37:00(UTC+8)

Artfi (ARTFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003475
$ 0.003475$ 0.003475
24 val. žemiausia
$ 0.003549
$ 0.003549$ 0.003549
24 val. aukščiausia

$ 0.003475
$ 0.003475$ 0.003475

$ 0.003549
$ 0.003549$ 0.003549

$ 0.03968435458968684
$ 0.03968435458968684$ 0.03968435458968684

$ 0.003210351040338622
$ 0.003210351040338622$ 0.003210351040338622

+0.08%

+0.17%

-2.02%

-2.02%

Artfi (ARTFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00351. Per pastarąsias 24 valandas ARTFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003475 iki aukščiausios $ 0.003549 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARTFI kaina yra $ 0.03968435458968684, o žemiausia – $ 0.003210351040338622.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARTFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Artfi (ARTFI) rinkos informacija

No.2503

$ 457.59K
$ 457.59K$ 457.59K

$ 22.06K
$ 22.06K$ 22.06K

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

130.37M
130.37M 130.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.03%

2024-06-03 00:00:00

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

SUI

Dabartinė Artfi rinkos kapitalizacija yra $ 457.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.06K. ARTFI apyvartoje yra 130.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.51M

Artfi (ARTFI) kainos istorija USD

Stebėkite Artfi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000596+0.17%
30 dienų$ -0.000089-2.48%
60 dienų$ -0.000504-12.56%
90 dienų$ -0.000539-13.32%
Artfi kainos pokytis šiandien

Šiandien ARTFI užfiksuotas $ +0.00000596 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Artfi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000089 (-2.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Artfi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARTFI rodiklis pasikeitė $ -0.000504 (-12.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Artfi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000539 (-13.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Artfi (ARTFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Artfi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Artfi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Artfi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti ARTFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Artfi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Artfi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Artfi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Artfi (ARTFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Artfi (ARTFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Artfi prognozes.

Peržiūrėkite Artfi kainos prognozę dabar!

Artfi (ARTFI) Tokenomika

Supratimas apie Artfi (ARTFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARTFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Artfi (ARTFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Artfi? Viskas paprasta ir patogu! Artfi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ARTFI į vietos valiutas

1 Artfi(ARTFI) į VND
92.36565
1 Artfi(ARTFI) į AUD
A$0.0053001
1 Artfi(ARTFI) į GBP
0.0025623
1 Artfi(ARTFI) į EUR
0.0029835
1 Artfi(ARTFI) į USD
$0.00351
1 Artfi(ARTFI) į MYR
RM0.0148122
1 Artfi(ARTFI) į TRY
0.1448928
1 Artfi(ARTFI) į JPY
¥0.51597
1 Artfi(ARTFI) į ARS
ARS$4.999995
1 Artfi(ARTFI) į RUB
0.2965599
1 Artfi(ARTFI) į INR
0.3094416
1 Artfi(ARTFI) į IDR
Rp57.5409744
1 Artfi(ARTFI) į KRW
4.8749688
1 Artfi(ARTFI) į PHP
0.2005965
1 Artfi(ARTFI) į EGP
￡E.0.1690065
1 Artfi(ARTFI) į BRL
R$0.018954
1 Artfi(ARTFI) į CAD
C$0.0048438
1 Artfi(ARTFI) į BDT
0.427518
1 Artfi(ARTFI) į NGN
5.2940979
1 Artfi(ARTFI) į COP
$13.7646756
1 Artfi(ARTFI) į ZAR
R.0.0613899
1 Artfi(ARTFI) į UAH
0.1448928
1 Artfi(ARTFI) į VES
Bs0.54756
1 Artfi(ARTFI) į CLP
$3.37311
1 Artfi(ARTFI) į PKR
Rs0.9968751
1 Artfi(ARTFI) į KZT
1.8921708
1 Artfi(ARTFI) į THB
฿0.1115478
1 Artfi(ARTFI) į TWD
NT$0.1065285
1 Artfi(ARTFI) į AED
د.إ0.0128817
1 Artfi(ARTFI) į CHF
Fr0.0027729
1 Artfi(ARTFI) į HKD
HK$0.0273078
1 Artfi(ARTFI) į AMD
֏1.3412061
1 Artfi(ARTFI) į MAD
.د.م0.0316953
1 Artfi(ARTFI) į MXN
$0.065286
1 Artfi(ARTFI) į SAR
ريال0.0131625
1 Artfi(ARTFI) į PLN
0.0127764
1 Artfi(ARTFI) į RON
лв0.0152334
1 Artfi(ARTFI) į SEK
kr0.0328185
1 Artfi(ARTFI) į BGN
лв0.0058617
1 Artfi(ARTFI) į HUF
Ft1.1798163
1 Artfi(ARTFI) į CZK
0.0732186
1 Artfi(ARTFI) į KWD
د.ك0.00107055
1 Artfi(ARTFI) į ILS
0.0116532
1 Artfi(ARTFI) į AOA
Kz3.2113341
1 Artfi(ARTFI) į BHD
.د.ب0.00132327
1 Artfi(ARTFI) į BMD
$0.00351
1 Artfi(ARTFI) į DKK
kr0.0223938
1 Artfi(ARTFI) į HNL
L0.0919971
1 Artfi(ARTFI) į MUR
0.159705
1 Artfi(ARTFI) į NAD
$0.0617058
1 Artfi(ARTFI) į NOK
kr0.0348543
1 Artfi(ARTFI) į NZD
$0.0058968
1 Artfi(ARTFI) į PAB
B/.0.00351
1 Artfi(ARTFI) į PGK
K0.0148824
1 Artfi(ARTFI) į QAR
ر.ق0.0127764
1 Artfi(ARTFI) į RSD
дин.0.3515265

Išsamesnei Artfi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Artfi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Artfi

Kiek Artfi(ARTFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARTFI kaina USD valiuta yra 0.00351USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARTFI į USD kaina?
Dabartinė ARTFI kaina USD valiuta yra $ 0.00351. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Artfi rinkos kapitalizacija?
ARTFI rinkos kapitalizacija yra $ 457.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARTFI apyvartoje?
ARTFI apyvartoje yra 130.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARTFI kaina?
ARTFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03968435458968684USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARTFI kaina?
ARTFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003210351040338622USD.
Kokia yra ARTFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARTFI yra $ 22.06KUSD.
Ar ARTFI kaina šiais metais kils?
ARTFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARTFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:37:00(UTC+8)

Artfi (ARTFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
1 ARTFI = 0.00351 USD

Prekiauti ARTFI

ARTFIUSDT
$0.00351
$0.00351$0.00351
+0.17%

