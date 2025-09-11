Artfi (ARTFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00351. Per pastarąsias 24 valandas ARTFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003475 iki aukščiausios $ 0.003549 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARTFI kaina yra $ 0.03968435458968684, o žemiausia – $ 0.003210351040338622.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARTFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Artfi (ARTFI) rinkos informacija
Dabartinė Artfi rinkos kapitalizacija yra $ 457.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.06K. ARTFI apyvartoje yra 130.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.51M
Artfi (ARTFI) kainos istorija USD
Stebėkite Artfi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000596
+0.17%
30 dienų
$ -0.000089
-2.48%
60 dienų
$ -0.000504
-12.56%
90 dienų
$ -0.000539
-13.32%
Artfi kainos pokytis šiandien
Šiandien ARTFI užfiksuotas $ +0.00000596 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Artfi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000089 (-2.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Artfi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARTFI rodiklis pasikeitė $ -0.000504 (-12.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Artfi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000539 (-13.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Artfi (ARTFI) pokyčius?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Artfi (ARTFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Artfi (ARTFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Artfi prognozes.
Supratimas apie Artfi (ARTFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARTFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Artfi (ARTFI)
