Argentine Football kaina(ARG)

Argentine Football (ARG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:58(UTC+8)

Argentine Football (ARG) kainos informacija (USD)

-4.48%

Argentine Football (ARG) realiojo laiko kaina yra $ 0.9564. Per pastarąsias 24 valandas ARG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9494 iki aukščiausios $ 0.978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARG kaina yra $ 9.145308590529966, o žemiausia – $ 0.4221301026710237.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARG per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Argentine Football (ARG) rinkos informacija

$ 8.51M
$ 8.51M$ 8.51M

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

$ 19.13M
$ 19.13M$ 19.13M

8.90M
8.90M 8.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

44.49%

CHZ

Dabartinė Argentine Football rinkos kapitalizacija yra $ 8.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.79K. ARG apyvartoje yra 8.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.13M

Argentine Football (ARG) kainos istorija USD

Stebėkite Argentine Football kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004613-0.48%
30 dienų$ +0.0855+9.81%
60 dienų$ +0.1921+25.13%
90 dienų$ +0.1148+13.64%
Argentine Football kainos pokytis šiandien

Šiandien ARG užfiksuotas $ -0.004613 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Argentine Football 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0855 (+9.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Argentine Football 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARG rodiklis pasikeitė $ +0.1921 (+25.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Argentine Football 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1148 (+13.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Argentine Football (ARG) pokyčius?

Peržiūrėkite Argentine Football kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Argentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Argentine Football investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Argentine Football mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Argentine Football, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Argentine Football kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Argentine Football (ARG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Argentine Football (ARG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Argentine Football prognozes.

Peržiūrėkite Argentine Football kainos prognozę dabar!

Argentine Football (ARG) Tokenomika

Supratimas apie Argentine Football (ARG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Argentine Football (ARG)

Ieškote, kaip nusipirkti Argentine Football? Viskas paprasta ir patogu! Argentine Football lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Argentine Football

Kiek Argentine Football(ARG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARG kaina USD valiuta yra 0.9564USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARG į USD kaina?
Dabartinė ARG kaina USD valiuta yra $ 0.9564. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Argentine Football rinkos kapitalizacija?
ARG rinkos kapitalizacija yra $ 8.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARG apyvartoje?
ARG apyvartoje yra 8.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARG kaina?
ARG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.145308590529966USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARG kaina?
ARG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.4221301026710237USD.
Kokia yra ARG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARG yra $ 25.79KUSD.
Ar ARG kaina šiais metais kils?
ARG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:58(UTC+8)

Argentine Football (ARG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

