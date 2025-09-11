Argentine Football (ARG) realiojo laiko kaina yra $ 0.9564. Per pastarąsias 24 valandas ARG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9494 iki aukščiausios $ 0.978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARG kaina yra $ 9.145308590529966, o žemiausia – $ 0.4221301026710237.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARG per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Argentine Football (ARG) rinkos informacija
Dabartinė Argentine Football rinkos kapitalizacija yra $ 8.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.79K. ARG apyvartoje yra 8.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.13M
Argentine Football (ARG) kainos istorija USD
Stebėkite Argentine Football kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.004613
-0.48%
30 dienų
$ +0.0855
+9.81%
60 dienų
$ +0.1921
+25.13%
90 dienų
$ +0.1148
+13.64%
Argentine Football kainos pokytis šiandien
Šiandien ARG užfiksuotas $ -0.004613 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Argentine Football 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0855 (+9.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Argentine Football 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARG rodiklis pasikeitė $ +0.1921 (+25.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Argentine Football 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1148 (+13.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.
Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
Argentine Football galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Argentine Football investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ARGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Argentine Football mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Argentine Football, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.