Archway (ARCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.00538. Per pastarąsias 24 valandas ARCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00537 iki aukščiausios $ 0.00539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARCH kaina yra $ 10,483.217868458383, o žemiausia – $ 0.004907141302915119.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Archway (ARCH) rinkos informacija
Dabartinė Archway rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.07K. ARCH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.38M
Archway (ARCH) kainos istorija USD
Stebėkite Archway kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00097
-15.28%
60 dienų
$ +0.00026
+5.07%
90 dienų
$ -0.00269
-33.34%
Archway kainos pokytis šiandien
Šiandien ARCH užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Archway 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00097 (-15.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Archway 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARCH rodiklis pasikeitė $ +0.00026 (+5.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Archway 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00269 (-33.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution.
Archway kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Archway (ARCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Archway (ARCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Archway prognozes.
Supratimas apie Archway (ARCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
