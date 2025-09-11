ARC (ARC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0044. Per pastarąsias 24 valandas ARC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003981 iki aukščiausios $ 0.0045 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARC kaina yra $ 0.308013194785778, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARC per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +6.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ARC (ARC) rinkos informacija
Dabartinė ARC rinkos kapitalizacija yra $ 4.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.16K. ARC apyvartoje yra 1.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 1030000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.53M
ARC (ARC) kainos istorija USD
Stebėkite ARC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00024984
+6.02%
30 dienų
$ +0.000485
+12.38%
60 dienų
$ -0.000397
-8.28%
90 dienų
$ -0.001251
-22.14%
ARC kainos pokytis šiandien
Šiandien ARC užfiksuotas $ +0.00024984 (+6.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ARC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000485 (+12.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ARC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARC rodiklis pasikeitė $ -0.000397 (-8.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ARC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001251 (-22.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ARC (ARC) pokyčius?
The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions.
ARC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ARC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ARCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ARC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ARC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ARC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ARC (ARC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ARC (ARC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ARC prognozes.
Supratimas apie ARC (ARC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ARC (ARC)
Ieškote, kaip nusipirkti ARC? Viskas paprasta ir patogu! ARC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
