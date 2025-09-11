Daugiau apie APEX

ApeX Protocol logotipas

ApeX Protocol kaina(APEX)

$0.2773
-0.39%1D
USD
ApeX Protocol (APEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:25(UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.79%

-0.38%

+27.72%

+27.72%

ApeX Protocol (APEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2773. Per pastarąsias 24 valandas APEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2592 iki aukščiausios $ 0.294 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APEX kaina yra $ 3.8325250957583354, o žemiausia – $ 0.11245349995021983.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APEX per pastarąją valandą pasikeitė +1.79%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ApeX Protocol (APEX) rinkos informacija

No.720

25.49%

ETH

Dabartinė ApeX Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 35.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.54K. APEX apyvartoje yra 127.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 499999990. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.65M

ApeX Protocol (APEX) kainos istorija USD

Stebėkite ApeX Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001086-0.38%
30 dienų$ -0.0539-16.28%
60 dienų$ +0.0835+43.08%
90 dienų$ +0.0583+26.62%
ApeX Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien APEX užfiksuotas $ -0.001086 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ApeX Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0539 (-16.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ApeX Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APEX rodiklis pasikeitė $ +0.0835 (+43.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ApeX Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0583 (+26.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ApeX Protocol (APEX) pokyčius?

Peržiūrėkite ApeX Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ApeX Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ApeX Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ApeX Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ApeX Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ApeX Protocol (APEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ApeX Protocol (APEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ApeX Protocol prognozes.

Peržiūrėkite ApeX Protocol kainos prognozę dabar!

ApeX Protocol (APEX) Tokenomika

Supratimas apie ApeX Protocol (APEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ApeX Protocol (APEX)

Ieškote, kaip nusipirkti ApeX Protocol? Viskas paprasta ir patogu! ApeX Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APEX į vietos valiutas

ApeX Protocol išteklius

Išsamesnei ApeX Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ApeX Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ApeX Protocol

Kiek ApeX Protocol(APEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APEX kaina USD valiuta yra 0.2773USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APEX į USD kaina?
Dabartinė APEX kaina USD valiuta yra $ 0.2773. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ApeX Protocol rinkos kapitalizacija?
APEX rinkos kapitalizacija yra $ 35.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APEX apyvartoje?
APEX apyvartoje yra 127.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APEX kaina?
APEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.8325250957583354USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APEX kaina?
APEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11245349995021983USD.
Kokia yra APEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APEX yra $ 83.54KUSD.
Ar APEX kaina šiais metais kils?
APEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ApeX Protocol (APEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

