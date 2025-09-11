ApeX Protocol (APEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2773. Per pastarąsias 24 valandas APEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2592 iki aukščiausios $ 0.294 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APEX kaina yra $ 3.8325250957583354, o žemiausia – $ 0.11245349995021983.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APEX per pastarąją valandą pasikeitė +1.79%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ApeX Protocol (APEX) rinkos informacija
$ 35.35M
$ 83.54K
$ 138.65M
127.47M
500,000,000
499,999,990
25.49%
ETH
Dabartinė ApeX Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 35.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.54K. APEX apyvartoje yra 127.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 499999990. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.65M
ApeX Protocol (APEX) kainos istorija USD
Stebėkite ApeX Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001086
-0.38%
30 dienų
$ -0.0539
-16.28%
60 dienų
$ +0.0835
+43.08%
90 dienų
$ +0.0583
+26.62%
ApeX Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien APEX užfiksuotas $ -0.001086 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ApeX Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0539 (-16.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ApeX Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APEX rodiklis pasikeitė $ +0.0835 (+43.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ApeX Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0583 (+26.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ApeX Protocol (APEX) pokyčius?
ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.
ApeX Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ApeX Protocol (APEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ApeX Protocol (APEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ApeX Protocol prognozes.
Supratimas apie ApeX Protocol (APEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
