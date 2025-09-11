ANLOG (ANLOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0012. Per pastarąsias 24 valandas ANLOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001175 iki aukščiausios $ 0.001202 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANLOG kaina yra $ 0.004004532301968721, o žemiausia – $ 0.001099883471799137.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANLOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ANLOG (ANLOG) rinkos informacija
No.1819
$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M
$ 57.24K
$ 57.24K$ 57.24K
$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M
1.86B
1.86B 1.86B
--
----
9,057,971,000
9,057,971,000 9,057,971,000
ANLOG
Dabartinė ANLOG rinkos kapitalizacija yra $ 2.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.24K. ANLOG apyvartoje yra 1.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 9057971000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.87M
ANLOG (ANLOG) kainos istorija USD
Stebėkite ANLOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000143
-10.65%
60 dienų
$ -0.000102
-7.84%
90 dienų
$ -0.000275
-18.65%
ANLOG kainos pokytis šiandien
Šiandien ANLOG užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ANLOG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000143 (-10.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ANLOG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANLOG rodiklis pasikeitė $ -0.000102 (-7.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ANLOG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000275 (-18.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ANLOG (ANLOG) pokyčius?
By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.
ANLOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ANLOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ANLOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ANLOG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ANLOG (ANLOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANLOG (ANLOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANLOG prognozes.
Supratimas apie ANLOG (ANLOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANLOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ANLOG (ANLOG)
Ieškote, kaip nusipirkti ANLOG? Viskas paprasta ir patogu! ANLOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.