ANITA AI (ANITA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001628. Per pastarąsias 24 valandas ANITA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001433 iki aukščiausios $ 0.001727 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANITA kaina yra $ 0.011937747737006186, o žemiausia – $ 0.000422257587688162.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANITA per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +4.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ANITA AI (ANITA) rinkos informacija
No.8891
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 63.88K
$ 63.88K$ 63.88K
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
0.00
0.00 0.00
999,995,066
999,995,066 999,995,066
SOL
Dabartinė ANITA AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.88K. ANITA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999995066. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.63M
ANITA AI (ANITA) kainos istorija USD
Stebėkite ANITA AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00006596
+4.22%
30 dienų
$ -0.000256
-13.59%
60 dienų
$ -0.000662
-28.91%
90 dienų
$ -0.000917
-36.04%
ANITA AI kainos pokytis šiandien
Šiandien ANITA užfiksuotas $ +0.00006596 (+4.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ANITA AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000256 (-13.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ANITA AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANITA rodiklis pasikeitė $ -0.000662 (-28.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ANITA AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000917 (-36.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ANITA AI (ANITA) pokyčius?
Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.
ANITA AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ANITA AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ANITA AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ANITA AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ANITA AI (ANITA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANITA AI (ANITA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANITA AI prognozes.
Supratimas apie ANITA AI (ANITA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANITAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ANITA AI (ANITA)
Ieškote, kaip nusipirkti ANITA AI? Viskas paprasta ir patogu! ANITA AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.