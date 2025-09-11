Daugiau apie ANITA

ANITA AI logotipas

ANITA AI kaina(ANITA)

1 ANITA į USD – tiesioginė kaina:

$0.001629
$0.001629
+4.22%1D
USD
ANITA AI (ANITA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:56(UTC+8)

ANITA AI (ANITA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001433
$ 0.001433
24 val. žemiausia
$ 0.001727
$ 0.001727
24 val. aukščiausia

$ 0.001433
$ 0.001433

$ 0.001727
$ 0.001727

$ 0.011937747737006186
$ 0.011937747737006186

$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162

+0.06%

+4.22%

-1.52%

-1.52%

ANITA AI (ANITA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001628. Per pastarąsias 24 valandas ANITA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001433 iki aukščiausios $ 0.001727 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANITA kaina yra $ 0.011937747737006186, o žemiausia – $ 0.000422257587688162.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANITA per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +4.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ANITA AI (ANITA) rinkos informacija

No.8891

$ 0.00
$ 0.00

$ 63.88K
$ 63.88K

$ 1.63M
$ 1.63M

0.00
0.00

999,995,066
999,995,066

SOL

Dabartinė ANITA AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.88K. ANITA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999995066. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.63M

ANITA AI (ANITA) kainos istorija USD

Stebėkite ANITA AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00006596+4.22%
30 dienų$ -0.000256-13.59%
60 dienų$ -0.000662-28.91%
90 dienų$ -0.000917-36.04%
ANITA AI kainos pokytis šiandien

Šiandien ANITA užfiksuotas $ +0.00006596 (+4.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ANITA AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000256 (-13.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ANITA AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANITA rodiklis pasikeitė $ -0.000662 (-28.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ANITA AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000917 (-36.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ANITA AI (ANITA) pokyčius?

Peržiūrėkite ANITA AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ANITA AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ANITAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ANITA AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ANITA AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ANITA AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ANITA AI (ANITA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANITA AI (ANITA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANITA AI prognozes.

Peržiūrėkite ANITA AI kainos prognozę dabar!

ANITA AI (ANITA) Tokenomika

Supratimas apie ANITA AI (ANITA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANITAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ANITA AI (ANITA)

Ieškote, kaip nusipirkti ANITA AI? Viskas paprasta ir patogu! ANITA AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ANITA į vietos valiutas

1 ANITA AI(ANITA) į VND
42.84082
1 ANITA AI(ANITA) į AUD
A$0.00245828
1 ANITA AI(ANITA) į GBP
0.00118844
1 ANITA AI(ANITA) į EUR
0.0013838
1 ANITA AI(ANITA) į USD
$0.001628
1 ANITA AI(ANITA) į MYR
RM0.00687016
1 ANITA AI(ANITA) į TRY
0.06718756
1 ANITA AI(ANITA) į JPY
¥0.239316
1 ANITA AI(ANITA) į ARS
ARS$2.319086
1 ANITA AI(ANITA) į RUB
0.137566
1 ANITA AI(ANITA) į INR
0.14363844
1 ANITA AI(ANITA) į IDR
Rp26.68852032
1 ANITA AI(ANITA) į KRW
2.26425496
1 ANITA AI(ANITA) į PHP
0.09315416
1 ANITA AI(ANITA) į EGP
￡E.0.07840448
1 ANITA AI(ANITA) į BRL
R$0.0087912
1 ANITA AI(ANITA) į CAD
C$0.00224664
1 ANITA AI(ANITA) į BDT
0.1982904
1 ANITA AI(ANITA) į NGN
2.45549612
1 ANITA AI(ANITA) į COP
$6.38429968
1 ANITA AI(ANITA) į ZAR
R.0.02849
1 ANITA AI(ANITA) į UAH
0.06720384
1 ANITA AI(ANITA) į VES
Bs0.253968
1 ANITA AI(ANITA) į CLP
$1.564508
1 ANITA AI(ANITA) į PKR
Rs0.46236828
1 ANITA AI(ANITA) į KZT
0.87762224
1 ANITA AI(ANITA) į THB
฿0.05172156
1 ANITA AI(ANITA) į TWD
NT$0.0494098
1 ANITA AI(ANITA) į AED
د.إ0.00597476
1 ANITA AI(ANITA) į CHF
Fr0.00128612
1 ANITA AI(ANITA) į HKD
HK$0.01266584
1 ANITA AI(ANITA) į AMD
֏0.62207508
1 ANITA AI(ANITA) į MAD
.د.م0.01470084
1 ANITA AI(ANITA) į MXN
$0.0302808
1 ANITA AI(ANITA) į SAR
ريال0.006105
1 ANITA AI(ANITA) į PLN
0.00592592
1 ANITA AI(ANITA) į RON
лв0.00704924
1 ANITA AI(ANITA) į SEK
kr0.0152218
1 ANITA AI(ANITA) į BGN
лв0.00271876
1 ANITA AI(ANITA) į HUF
Ft0.54721964
1 ANITA AI(ANITA) į CZK
0.03396008
1 ANITA AI(ANITA) į KWD
د.ك0.00049654
1 ANITA AI(ANITA) į ILS
0.00542124
1 ANITA AI(ANITA) į AOA
Kz1.48403596
1 ANITA AI(ANITA) į BHD
.د.ب0.000613756
1 ANITA AI(ANITA) į BMD
$0.001628
1 ANITA AI(ANITA) į DKK
kr0.01038664
1 ANITA AI(ANITA) į HNL
L0.04266988
1 ANITA AI(ANITA) į MUR
0.07417168
1 ANITA AI(ANITA) į NAD
$0.02862024
1 ANITA AI(ANITA) į NOK
kr0.01616604
1 ANITA AI(ANITA) į NZD
$0.00273504
1 ANITA AI(ANITA) į PAB
B/.0.001628
1 ANITA AI(ANITA) į PGK
K0.00690272
1 ANITA AI(ANITA) į QAR
ر.ق0.00592592
1 ANITA AI(ANITA) į RSD
дин.0.16306048

ANITA AI išteklius

Išsamesnei ANITA AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali ANITA AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ANITA AI

Kiek ANITA AI(ANITA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANITA kaina USD valiuta yra 0.001628USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANITA į USD kaina?
Dabartinė ANITA kaina USD valiuta yra $ 0.001628. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ANITA AI rinkos kapitalizacija?
ANITA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANITA apyvartoje?
ANITA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANITA kaina?
ANITA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.011937747737006186USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANITA kaina?
ANITA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000422257587688162USD.
Kokia yra ANITA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANITA yra $ 63.88KUSD.
Ar ANITA kaina šiais metais kils?
ANITA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANITA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:56(UTC+8)

ANITA AI (ANITA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ANITA-į-USD skaičiuoklė

Suma

ANITA
ANITA
USD
USD

1 ANITA = 0.001628 USD

Prekiauti ANITA

ANITAUSDT
$0.001629
$0.001629
+4.28%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis