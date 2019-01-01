ANITA AI (ANITA) Tokenomika

ANITA AI (ANITA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieANITA AI (ANITA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ANITA AI (ANITA) Informacija

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

Oficiali svetainė:
https://voice.itsanita.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi

ANITA AI (ANITA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ANITA AI (ANITA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Visų laikų rekordas:
$ 0.009888
$ 0.009888$ 0.009888
Visų laikų minimumas:
$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162$ 0.000422257587688162
Dabartinė kaina:
$ 0.001626
$ 0.001626$ 0.001626

ANITA AI (ANITA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ANITA AI (ANITA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANITA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ANITA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ANITA tokenomiką, galite peržiūrėti ANITA tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ANITA

Norite įtraukti ANITA AI (ANITA) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ANITA pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ANITA AI (ANITA) Kainų istorija

ANITA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ANITA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ANITA? Mūsų ANITA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

