Alephium (ALPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.2237. Per pastarąsias 24 valandas ALPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2155 iki aukščiausios $ 0.2249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALPH kaina yra $ 3.8567149496785995, o žemiausia – $ 0.046547973367701154.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALPH per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alephium (ALPH) rinkos informacija
Dabartinė Alephium rinkos kapitalizacija yra $ 26.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.71K. ALPH apyvartoje yra 120.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 214629502.18652213. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 223.70M
Alephium (ALPH) kainos istorija USD
Stebėkite Alephium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000891
+0.40%
30 dienų
$ -0.0561
-20.06%
60 dienų
$ -0.1079
-32.54%
90 dienų
$ -0.1322
-37.15%
Alephium kainos pokytis šiandien
Šiandien ALPH užfiksuotas $ +0.000891 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alephium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0561 (-20.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alephium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALPH rodiklis pasikeitė $ -0.1079 (-32.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alephium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1322 (-37.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!
Alephium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alephium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ALPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alephium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alephium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Alephium (ALPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Alephium (ALPH)
Ieškote, kaip nusipirkti Alephium? Viskas paprasta ir patogu! Alephium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.