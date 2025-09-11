Daugiau apie ALPH

Alephium logotipas

Alephium kaina(ALPH)

1 ALPH į USD – tiesioginė kaina:

$0.2237
$0.2237
+0.40%1D
USD
Alephium (ALPH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:17:02(UTC+8)

Alephium (ALPH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2155
$ 0.2155
24 val. žemiausia
$ 0.2249
$ 0.2249
24 val. aukščiausia

$ 0.2155
$ 0.2155

$ 0.2249
$ 0.2249

$ 3.8567149496785995
$ 3.8567149496785995

$ 0.046547973367701154
$ 0.046547973367701154

+0.49%

+0.40%

-4.69%

-4.69%

Alephium (ALPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.2237. Per pastarąsias 24 valandas ALPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2155 iki aukščiausios $ 0.2249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALPH kaina yra $ 3.8567149496785995, o žemiausia – $ 0.046547973367701154.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALPH per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alephium (ALPH) rinkos informacija

No.801

$ 26.98M
$ 26.98M

$ 95.71K
$ 95.71K

$ 223.70M
$ 223.70M

120.61M
120.61M

1,000,000,000
1,000,000,000

214,629,502.18652213
214,629,502.18652213

12.06%

ALPH

Dabartinė Alephium rinkos kapitalizacija yra $ 26.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.71K. ALPH apyvartoje yra 120.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 214629502.18652213. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 223.70M

Alephium (ALPH) kainos istorija USD

Stebėkite Alephium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000891+0.40%
30 dienų$ -0.0561-20.06%
60 dienų$ -0.1079-32.54%
90 dienų$ -0.1322-37.15%
Alephium kainos pokytis šiandien

Šiandien ALPH užfiksuotas $ +0.000891 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Alephium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0561 (-20.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Alephium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALPH rodiklis pasikeitė $ -0.1079 (-32.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Alephium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1322 (-37.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alephium (ALPH) pokyčius?

Peržiūrėkite Alephium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alephium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alephium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alephium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Alephium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alephium (ALPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alephium (ALPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alephium prognozes.

Peržiūrėkite Alephium kainos prognozę dabar!

Alephium (ALPH) Tokenomika

Supratimas apie Alephium (ALPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Alephium (ALPH)

Ieškote, kaip nusipirkti Alephium? Viskas paprasta ir patogu! Alephium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALPH į vietos valiutas

1 Alephium(ALPH) į VND
5,886.6655
1 Alephium(ALPH) į AUD
A$0.337787
1 Alephium(ALPH) į GBP
0.163301
1 Alephium(ALPH) į EUR
0.190145
1 Alephium(ALPH) į USD
$0.2237
1 Alephium(ALPH) į MYR
RM0.941777
1 Alephium(ALPH) į TRY
9.234336
1 Alephium(ALPH) į JPY
¥32.8839
1 Alephium(ALPH) į ARS
ARS$318.66065
1 Alephium(ALPH) į RUB
18.900413
1 Alephium(ALPH) į INR
19.70797
1 Alephium(ALPH) į IDR
Rp3,667.212528
1 Alephium(ALPH) į KRW
310.692456
1 Alephium(ALPH) į PHP
12.777744
1 Alephium(ALPH) į EGP
￡E.10.75997
1 Alephium(ALPH) į BRL
R$1.20798
1 Alephium(ALPH) į CAD
C$0.308706
1 Alephium(ALPH) į BDT
27.24666
1 Alephium(ALPH) į NGN
337.914509
1 Alephium(ALPH) į COP
$877.252972
1 Alephium(ALPH) į ZAR
R.3.912513
1 Alephium(ALPH) į UAH
9.234336
1 Alephium(ALPH) į VES
Bs34.8972
1 Alephium(ALPH) į CLP
$214.9757
1 Alephium(ALPH) į PKR
Rs63.533037
1 Alephium(ALPH) į KZT
120.592196
1 Alephium(ALPH) į THB
฿7.109186
1 Alephium(ALPH) į TWD
NT$6.766925
1 Alephium(ALPH) į AED
د.إ0.820979
1 Alephium(ALPH) į CHF
Fr0.176723
1 Alephium(ALPH) į HKD
HK$1.740386
1 Alephium(ALPH) į AMD
֏85.478007
1 Alephium(ALPH) į MAD
.د.م2.020011
1 Alephium(ALPH) į MXN
$4.158583
1 Alephium(ALPH) į SAR
ريال0.838875
1 Alephium(ALPH) į PLN
0.814268
1 Alephium(ALPH) į RON
лв0.968621
1 Alephium(ALPH) į SEK
kr2.089358
1 Alephium(ALPH) į BGN
лв0.373579
1 Alephium(ALPH) į HUF
Ft75.167674
1 Alephium(ALPH) į CZK
4.664145
1 Alephium(ALPH) į KWD
د.ك0.0682285
1 Alephium(ALPH) į ILS
0.742684
1 Alephium(ALPH) į AOA
Kz204.665367
1 Alephium(ALPH) į BHD
.د.ب0.0843349
1 Alephium(ALPH) į BMD
$0.2237
1 Alephium(ALPH) į DKK
kr1.427206
1 Alephium(ALPH) į HNL
L5.863177
1 Alephium(ALPH) į MUR
10.17835
1 Alephium(ALPH) į NAD
$3.932646
1 Alephium(ALPH) į NOK
kr2.221341
1 Alephium(ALPH) į NZD
$0.375816
1 Alephium(ALPH) į PAB
B/.0.2237
1 Alephium(ALPH) į PGK
K0.948488
1 Alephium(ALPH) į QAR
ر.ق0.814268
1 Alephium(ALPH) į RSD
дин.22.403555

Alephium išteklius

Išsamesnei Alephium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Alephium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alephium

Kiek Alephium(ALPH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALPH kaina USD valiuta yra 0.2237USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALPH į USD kaina?
Dabartinė ALPH kaina USD valiuta yra $ 0.2237. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alephium rinkos kapitalizacija?
ALPH rinkos kapitalizacija yra $ 26.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALPH apyvartoje?
ALPH apyvartoje yra 120.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALPH kaina?
ALPH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.8567149496785995USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALPH kaina?
ALPH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.046547973367701154USD.
Kokia yra ALPH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALPH yra $ 95.71KUSD.
Ar ALPH kaina šiais metais kils?
ALPH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALPH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:17:02(UTC+8)

Alephium (ALPH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.2237
