AIDOGE (AIDOGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000010108. Per pastarąsias 24 valandas AIDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000010053 iki aukščiausios $ 0.00000000010511 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIDOGE kaina yra $ 0.000001049829412299, o žemiausia – $ 0.000000000001867404.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIDOGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AIDOGE (AIDOGE) rinkos informacija
No.955
$ 17.63M
$ 164.57K
$ 19.37M
174,455.90T
191,609,763,385,755,000
ARB
Dabartinė AIDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 17.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 164.57K. AIDOGE apyvartoje yra 174,455.90T vienetų, o bendras kiekis siekia 191609763385755000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.37M
AIDOGE (AIDOGE) kainos istorija USD
Stebėkite AIDOGE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000000005182
-0.51%
30 dienų
$ -0.00000000001169
-10.37%
60 dienų
$ -0.00000000002572
-20.29%
90 dienų
$ -0.00000000001079
-9.65%
AIDOGE kainos pokytis šiandien
Šiandien AIDOGE užfiksuotas $ -0.0000000000005182 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AIDOGE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000001169 (-10.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AIDOGE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIDOGE rodiklis pasikeitė $ -0.00000000002572 (-20.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AIDOGE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000000001079 (-9.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIDOGE (AIDOGE) pokyčius?
AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.
AIDOGE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIDOGE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIDOGE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AIDOGE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AIDOGE (AIDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIDOGE (AIDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIDOGE prognozes.
Supratimas apie AIDOGE (AIDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AIDOGE (AIDOGE)
Ieškote, kaip nusipirkti AIDOGE? Viskas paprasta ir patogu! AIDOGE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.