Agro Global Token V2 (AGRO) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000114
$ 0.000114$ 0.000114
24 val. žemiausia
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
24 val. aukščiausia
$ 0.000114
$ 0.000114$ 0.000114
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186
$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035
0.00%
+9.62%
-20.80%
-20.80%
Agro Global Token V2 (AGRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001276. Per pastarąsias 24 valandas AGRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000114 iki aukščiausios $ 0.000135 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGRO kaina yra $ 0.001761875640261186, o žemiausia – $ 0.000118143063261035.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +9.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Agro Global Token V2 (AGRO) rinkos informacija
No.6887
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 469.18
$ 469.18$ 469.18
$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M
0.00
0.00 0.00
95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000
0.00%
BSC
Dabartinė Agro Global Token V2 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 469.18. AGRO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 95000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.12M
Agro Global Token V2 (AGRO) kainos istorija USD
Stebėkite Agro Global Token V2 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000011198
+9.62%
30 dienų
$ -0.0001617
-55.90%
60 dienų
$ -0.0001183
-48.11%
90 dienų
$ -0.0001836
-59.00%
Agro Global Token V2 kainos pokytis šiandien
Šiandien AGRO užfiksuotas $ +0.000011198 (+9.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Agro Global Token V2 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001617 (-55.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Agro Global Token V2 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGRO rodiklis pasikeitė $ -0.0001183 (-48.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Agro Global Token V2 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001836 (-59.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Agro Global Token V2 (AGRO) pokyčius?
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Agro Global Token V2 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Agro Global Token V2 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AGROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Agro Global Token V2 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Agro Global Token V2, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Agro Global Token V2 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Agro Global Token V2 (AGRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agro Global Token V2 (AGRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agro Global Token V2 prognozes.
Supratimas apie Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Agro Global Token V2 (AGRO)
Ieškote, kaip nusipirkti Agro Global Token V2? Viskas paprasta ir patogu! Agro Global Token V2 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.