Agro Global Token V2 logotipas

Agro Global Token V2 kaina(AGRO)

1 AGRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001276
$0.0001276$0.0001276
+9.62%1D
USD
Agro Global Token V2 (AGRO) kainos grafikas realiu laiku
Agro Global Token V2 (AGRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000114
$ 0.000114$ 0.000114
24 val. žemiausia
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
24 val. aukščiausia

$ 0.000114
$ 0.000114$ 0.000114

$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035

0.00%

+9.62%

-20.80%

-20.80%

Agro Global Token V2 (AGRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001276. Per pastarąsias 24 valandas AGRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000114 iki aukščiausios $ 0.000135 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGRO kaina yra $ 0.001761875640261186, o žemiausia – $ 0.000118143063261035.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +9.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Agro Global Token V2 (AGRO) rinkos informacija

No.6887

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 469.18
$ 469.18$ 469.18

$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M

0.00
0.00 0.00

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Agro Global Token V2 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 469.18. AGRO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 95000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.12M

Agro Global Token V2 (AGRO) kainos istorija USD

Stebėkite Agro Global Token V2 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000011198+9.62%
30 dienų$ -0.0001617-55.90%
60 dienų$ -0.0001183-48.11%
90 dienų$ -0.0001836-59.00%
Agro Global Token V2 kainos pokytis šiandien

Šiandien AGRO užfiksuotas $ +0.000011198 (+9.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Agro Global Token V2 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001617 (-55.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Agro Global Token V2 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGRO rodiklis pasikeitė $ -0.0001183 (-48.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Agro Global Token V2 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001836 (-59.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Agro Global Token V2 (AGRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Agro Global Token V2 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Agro Global Token V2 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AGROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Agro Global Token V2 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Agro Global Token V2, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Agro Global Token V2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Agro Global Token V2 (AGRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agro Global Token V2 (AGRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agro Global Token V2 prognozes.

Peržiūrėkite Agro Global Token V2 kainos prognozę dabar!

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomika

Supratimas apie Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Agro Global Token V2 (AGRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Agro Global Token V2? Viskas paprasta ir patogu! Agro Global Token V2 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AGRO į vietos valiutas

1 Agro Global Token V2(AGRO) į VND
3.357794
1 Agro Global Token V2(AGRO) į AUD
A$0.000192676
1 Agro Global Token V2(AGRO) į GBP
0.000093148
1 Agro Global Token V2(AGRO) į EUR
0.00010846
1 Agro Global Token V2(AGRO) į USD
$0.0001276
1 Agro Global Token V2(AGRO) į MYR
RM0.000538472
1 Agro Global Token V2(AGRO) į TRY
0.005267328
1 Agro Global Token V2(AGRO) į JPY
¥0.0187572
1 Agro Global Token V2(AGRO) į ARS
ARS$0.1817662
1 Agro Global Token V2(AGRO) į RUB
0.010780924
1 Agro Global Token V2(AGRO) į INR
0.011249216
1 Agro Global Token V2(AGRO) į IDR
Rp2.091802944
1 Agro Global Token V2(AGRO) į KRW
0.177221088
1 Agro Global Token V2(AGRO) į PHP
0.00729234
1 Agro Global Token V2(AGRO) į EGP
￡E.0.00614394
1 Agro Global Token V2(AGRO) į BRL
R$0.00068904
1 Agro Global Token V2(AGRO) į CAD
C$0.000176088
1 Agro Global Token V2(AGRO) į BDT
0.01554168
1 Agro Global Token V2(AGRO) į NGN
0.192457804
1 Agro Global Token V2(AGRO) į COP
$0.500391056
1 Agro Global Token V2(AGRO) į ZAR
R.0.002231724
1 Agro Global Token V2(AGRO) į UAH
0.005267328
1 Agro Global Token V2(AGRO) į VES
Bs0.0199056
1 Agro Global Token V2(AGRO) į CLP
$0.1226236
1 Agro Global Token V2(AGRO) į PKR
Rs0.036239676
1 Agro Global Token V2(AGRO) į KZT
0.068786608
1 Agro Global Token V2(AGRO) į THB
฿0.004055128
1 Agro Global Token V2(AGRO) į TWD
NT$0.00387266
1 Agro Global Token V2(AGRO) į AED
د.إ0.000468292
1 Agro Global Token V2(AGRO) į CHF
Fr0.000100804
1 Agro Global Token V2(AGRO) į HKD
HK$0.000992728
1 Agro Global Token V2(AGRO) į AMD
֏0.048757236
1 Agro Global Token V2(AGRO) į MAD
.د.م0.001152228
1 Agro Global Token V2(AGRO) į MXN
$0.002372084
1 Agro Global Token V2(AGRO) į SAR
ريال0.0004785
1 Agro Global Token V2(AGRO) į PLN
0.000464464
1 Agro Global Token V2(AGRO) į RON
лв0.000552508
1 Agro Global Token V2(AGRO) į SEK
kr0.00119306
1 Agro Global Token V2(AGRO) į BGN
лв0.000213092
1 Agro Global Token V2(AGRO) į HUF
Ft0.042890188
1 Agro Global Token V2(AGRO) į CZK
0.002661736
1 Agro Global Token V2(AGRO) į KWD
د.ك0.000038918
1 Agro Global Token V2(AGRO) į ILS
0.000423632
1 Agro Global Token V2(AGRO) į AOA
Kz0.116742516
1 Agro Global Token V2(AGRO) į BHD
.د.ب0.0000481052
1 Agro Global Token V2(AGRO) į BMD
$0.0001276
1 Agro Global Token V2(AGRO) į DKK
kr0.000814088
1 Agro Global Token V2(AGRO) į HNL
L0.003344396
1 Agro Global Token V2(AGRO) į MUR
0.0058058
1 Agro Global Token V2(AGRO) į NAD
$0.002243208
1 Agro Global Token V2(AGRO) į NOK
kr0.001267068
1 Agro Global Token V2(AGRO) į NZD
$0.000214368
1 Agro Global Token V2(AGRO) į PAB
B/.0.0001276
1 Agro Global Token V2(AGRO) į PGK
K0.000541024
1 Agro Global Token V2(AGRO) į QAR
ر.ق0.000464464
1 Agro Global Token V2(AGRO) į RSD
дин.0.012780416

Agro Global Token V2 išteklius

Išsamesnei Agro Global Token V2 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Agro Global Token V2 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Agro Global Token V2

Kiek Agro Global Token V2(AGRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGRO kaina USD valiuta yra 0.0001276USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGRO į USD kaina?
Dabartinė AGRO kaina USD valiuta yra $ 0.0001276. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Agro Global Token V2 rinkos kapitalizacija?
AGRO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGRO apyvartoje?
AGRO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGRO kaina?
AGRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001761875640261186USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGRO kaina?
AGRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000118143063261035USD.
Kokia yra AGRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGRO yra $ 469.18USD.
Ar AGRO kaina šiais metais kils?
AGRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Agro Global Token V2 (AGRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AGRO-į-USD skaičiuoklė

Suma

AGRO
AGRO
USD
USD

1 AGRO = 0.0001276 USD

Prekiauti AGRO

AGROUSDT
$0.0001276
$0.0001276$0.0001276
+9.62%

