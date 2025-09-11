Fusionist (ACE) realiojo laiko kaina yra $ 0.7349. Per pastarąsias 24 valandas ACE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5245 iki aukščiausios $ 0.7411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACE kaina yra $ 17.948923927407268, o žemiausia – $ 0.4264239671179304.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACE per pastarąją valandą pasikeitė +29.24%, per 24 valandas – +37.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +49.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fusionist (ACE) rinkos informacija
No.625
$ 55.07M
$ 4.19M
$ 108.03M
74.94M
147,000,000
146,307,870
50.97%
BSC
Dabartinė Fusionist rinkos kapitalizacija yra $ 55.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.19M. ACE apyvartoje yra 74.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 146307870. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.03M
Fusionist (ACE) kainos istorija USD
Stebėkite Fusionist kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.199692
+37.00%
30 dienų
$ +0.1877
+34.30%
60 dienų
$ +0.1454
+24.66%
90 dienų
$ +0.2041
+38.45%
Fusionist kainos pokytis šiandien
Šiandien ACE užfiksuotas $ +0.199692 (+37.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fusionist 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1877 (+34.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fusionist 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACE rodiklis pasikeitė $ +0.1454 (+24.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fusionist 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2041 (+38.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fusionist (ACE) pokyčius?
ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.
Fusionist kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fusionist (ACE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fusionist (ACE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fusionist prognozes.
Supratimas apie Fusionist (ACE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.