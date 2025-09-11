Daugiau apie ACE

Fusionist logotipas

Fusionist kaina(ACE)

1 ACE į USD – tiesioginė kaina:

Fusionist (ACE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:59:43(UTC+8)

Fusionist (ACE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+29.24%

+37.00%

+49.67%

+49.67%

Fusionist (ACE) realiojo laiko kaina yra $ 0.7349. Per pastarąsias 24 valandas ACE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5245 iki aukščiausios $ 0.7411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACE kaina yra $ 17.948923927407268, o žemiausia – $ 0.4264239671179304.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACE per pastarąją valandą pasikeitė +29.24%, per 24 valandas – +37.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +49.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fusionist (ACE) rinkos informacija

No.625

50.97%

BSC

Dabartinė Fusionist rinkos kapitalizacija yra $ 55.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.19M. ACE apyvartoje yra 74.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 146307870. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.03M

Fusionist (ACE) kainos istorija USD

Stebėkite Fusionist kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.199692+37.00%
30 dienų$ +0.1877+34.30%
60 dienų$ +0.1454+24.66%
90 dienų$ +0.2041+38.45%
Fusionist kainos pokytis šiandien

Šiandien ACE užfiksuotas $ +0.199692 (+37.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fusionist 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1877 (+34.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fusionist 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACE rodiklis pasikeitė $ +0.1454 (+24.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fusionist 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2041 (+38.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fusionist (ACE) pokyčius?

Peržiūrėkite Fusionist kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fusionist investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fusionist mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fusionist, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fusionist kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fusionist (ACE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fusionist (ACE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fusionist prognozes.

Peržiūrėkite Fusionist kainos prognozę dabar!

Fusionist (ACE) Tokenomika

Supratimas apie Fusionist (ACE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fusionist (ACE)

Ieškote, kaip nusipirkti Fusionist? Viskas paprasta ir patogu! Fusionist lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACE į vietos valiutas

1 Fusionist(ACE) į VND
19,338.8935
1 Fusionist(ACE) į AUD
A$1.109699
1 Fusionist(ACE) į GBP
0.536477
1 Fusionist(ACE) į EUR
0.624665
1 Fusionist(ACE) į USD
$0.7349
1 Fusionist(ACE) į MYR
RM3.101278
1 Fusionist(ACE) į TRY
30.344021
1 Fusionist(ACE) į JPY
¥108.0303
1 Fusionist(ACE) į ARS
ARS$1,046.86505
1 Fusionist(ACE) į RUB
62.650225
1 Fusionist(ACE) į INR
64.854925
1 Fusionist(ACE) į IDR
Rp12,047.539056
1 Fusionist(ACE) į KRW
1,023.531975
1 Fusionist(ACE) į PHP
42.043629
1 Fusionist(ACE) į EGP
￡E.35.385435
1 Fusionist(ACE) į BRL
R$3.96846
1 Fusionist(ACE) į CAD
C$1.014162
1 Fusionist(ACE) į BDT
89.51082
1 Fusionist(ACE) į NGN
1,108.442321
1 Fusionist(ACE) į COP
$2,881.954444
1 Fusionist(ACE) į ZAR
R.12.86075
1 Fusionist(ACE) į UAH
30.336672
1 Fusionist(ACE) į VES
Bs114.6444
1 Fusionist(ACE) į CLP
$706.2389
1 Fusionist(ACE) į PKR
Rs208.718949
1 Fusionist(ACE) į KZT
396.169892
1 Fusionist(ACE) į THB
฿23.36982
1 Fusionist(ACE) į TWD
NT$22.274819
1 Fusionist(ACE) į AED
د.إ2.697083
1 Fusionist(ACE) į CHF
Fr0.580571
1 Fusionist(ACE) į HKD
HK$5.717522
1 Fusionist(ACE) į AMD
֏280.812639
1 Fusionist(ACE) į MAD
.د.م6.636147
1 Fusionist(ACE) į MXN
$13.676489
1 Fusionist(ACE) į SAR
ريال2.755875
1 Fusionist(ACE) į PLN
2.675036
1 Fusionist(ACE) į RON
лв3.182117
1 Fusionist(ACE) į SEK
kr6.871315
1 Fusionist(ACE) į BGN
лв1.227283
1 Fusionist(ACE) į HUF
Ft247.190964
1 Fusionist(ACE) į CZK
15.337363
1 Fusionist(ACE) į KWD
د.ك0.2241445
1 Fusionist(ACE) į ILS
2.439868
1 Fusionist(ACE) į AOA
Kz669.912793
1 Fusionist(ACE) į BHD
.د.ب0.2770573
1 Fusionist(ACE) į BMD
$0.7349
1 Fusionist(ACE) į DKK
kr4.688662
1 Fusionist(ACE) į HNL
L19.261729
1 Fusionist(ACE) į MUR
33.482044
1 Fusionist(ACE) į NAD
$12.919542
1 Fusionist(ACE) į NOK
kr7.304906
1 Fusionist(ACE) į NZD
$1.234632
1 Fusionist(ACE) į PAB
B/.0.7349
1 Fusionist(ACE) į PGK
K3.115976
1 Fusionist(ACE) į QAR
ر.ق2.675036
1 Fusionist(ACE) į RSD
дин.73.629631

Fusionist išteklius

Išsamesnei Fusionist analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Fusionist svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fusionist

Kiek Fusionist(ACE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACE kaina USD valiuta yra 0.7349USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACE į USD kaina?
Dabartinė ACE kaina USD valiuta yra $ 0.7349. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fusionist rinkos kapitalizacija?
ACE rinkos kapitalizacija yra $ 55.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACE apyvartoje?
ACE apyvartoje yra 74.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACE kaina?
ACE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 17.948923927407268USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACE kaina?
ACE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.4264239671179304USD.
Kokia yra ACE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACE yra $ 4.19MUSD.
Ar ACE kaina šiais metais kils?
ACE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:59:43(UTC+8)

Fusionist (ACE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

