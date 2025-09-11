Acala Token (ACA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02997. Per pastarąsias 24 valandas ACA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02936 iki aukščiausios $ 0.03088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACA kaina yra $ 3.100866505762959, o žemiausia – $ 0.022200074441219506.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Acala Token (ACA) rinkos informacija
No.707
$ 34.96M
$ 34.96M$ 34.96M
$ 790.46K
$ 790.46K$ 790.46K
$ 47.95M
$ 47.95M$ 47.95M
1.17B
1.17B 1.17B
1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000
ACALA
Dabartinė Acala Token rinkos kapitalizacija yra $ 34.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 790.46K. ACA apyvartoje yra 1.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 1600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.95M
Acala Token (ACA) kainos istorija USD
Stebėkite Acala Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000777
+0.26%
30 dienų
$ +0.00183
+6.50%
60 dienų
$ +0.00053
+1.80%
90 dienų
$ +0.00365
+13.86%
Acala Token kainos pokytis šiandien
Šiandien ACA užfiksuotas $ +0.0000777 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Acala Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00183 (+6.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Acala Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACA rodiklis pasikeitė $ +0.00053 (+1.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Acala Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00365 (+13.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Acala Token (ACA) pokyčius?
Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.
Acala Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Acala Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ACAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Acala Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Acala Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Acala Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Acala Token (ACA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Acala Token (ACA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Acala Token prognozes.
Supratimas apie Acala Token (ACA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Acala Token (ACA)
Ieškote, kaip nusipirkti Acala Token? Viskas paprasta ir patogu! Acala Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.