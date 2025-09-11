Daugiau apie ACA

Acala Token logotipas

Acala Token kaina(ACA)

1 ACA į USD – tiesioginė kaina:

+0.26%1D
USD
Acala Token (ACA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:59:36(UTC+8)

Acala Token (ACA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.13%

+0.26%

+3.59%

+3.59%

Acala Token (ACA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02997. Per pastarąsias 24 valandas ACA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02936 iki aukščiausios $ 0.03088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACA kaina yra $ 3.100866505762959, o žemiausia – $ 0.022200074441219506.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Acala Token (ACA) rinkos informacija

No.707

ACALA

Dabartinė Acala Token rinkos kapitalizacija yra $ 34.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 790.46K. ACA apyvartoje yra 1.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 1600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.95M

Acala Token (ACA) kainos istorija USD

Stebėkite Acala Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000777+0.26%
30 dienų$ +0.00183+6.50%
60 dienų$ +0.00053+1.80%
90 dienų$ +0.00365+13.86%
Acala Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ACA užfiksuotas $ +0.0000777 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Acala Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00183 (+6.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Acala Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACA rodiklis pasikeitė $ +0.00053 (+1.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Acala Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00365 (+13.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Acala Token (ACA) pokyčius?

Peržiūrėkite Acala Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Acala Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Acala Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Acala Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Acala Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Acala Token (ACA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Acala Token (ACA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Acala Token prognozes.

Peržiūrėkite Acala Token kainos prognozę dabar!

Acala Token (ACA) Tokenomika

Supratimas apie Acala Token (ACA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Acala Token (ACA)

Ieškote, kaip nusipirkti Acala Token? Viskas paprasta ir patogu! Acala Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACA į vietos valiutas

1 Acala Token(ACA) į VND
788.66055
1 Acala Token(ACA) į AUD
A$0.0452547
1 Acala Token(ACA) į GBP
0.0218781
1 Acala Token(ACA) į EUR
0.0254745
1 Acala Token(ACA) į USD
$0.02997
1 Acala Token(ACA) į MYR
RM0.1264734
1 Acala Token(ACA) į TRY
1.2374613
1 Acala Token(ACA) į JPY
¥4.40559
1 Acala Token(ACA) į ARS
ARS$42.692265
1 Acala Token(ACA) į RUB
2.5549425
1 Acala Token(ACA) į INR
2.6448525
1 Acala Token(ACA) į IDR
Rp491.3113968
1 Acala Token(ACA) į KRW
41.7407175
1 Acala Token(ACA) į PHP
1.7145837
1 Acala Token(ACA) į EGP
￡E.1.4430555
1 Acala Token(ACA) į BRL
R$0.161838
1 Acala Token(ACA) į CAD
C$0.0413586
1 Acala Token(ACA) į BDT
3.650346
1 Acala Token(ACA) į NGN
45.2034513
1 Acala Token(ACA) į COP
$117.5291532
1 Acala Token(ACA) į ZAR
R.0.524475
1 Acala Token(ACA) į UAH
1.2371616
1 Acala Token(ACA) į VES
Bs4.67532
1 Acala Token(ACA) į CLP
$28.80117
1 Acala Token(ACA) į PKR
Rs8.5117797
1 Acala Token(ACA) į KZT
16.1562276
1 Acala Token(ACA) į THB
฿0.953046
1 Acala Token(ACA) į TWD
NT$0.9083907
1 Acala Token(ACA) į AED
د.إ0.1099899
1 Acala Token(ACA) į CHF
Fr0.0236763
1 Acala Token(ACA) į HKD
HK$0.2331666
1 Acala Token(ACA) į AMD
֏11.4518367
1 Acala Token(ACA) į MAD
.د.م0.2706291
1 Acala Token(ACA) į MXN
$0.5577417
1 Acala Token(ACA) į SAR
ريال0.1123875
1 Acala Token(ACA) į PLN
0.1090908
1 Acala Token(ACA) į RON
лв0.1297701
1 Acala Token(ACA) į SEK
kr0.2802195
1 Acala Token(ACA) į BGN
лв0.0500499
1 Acala Token(ACA) į HUF
Ft10.0807092
1 Acala Token(ACA) į CZK
0.6254739
1 Acala Token(ACA) į KWD
د.ك0.00914085
1 Acala Token(ACA) į ILS
0.0995004
1 Acala Token(ACA) į AOA
Kz27.3197529
1 Acala Token(ACA) į BHD
.د.ب0.01129869
1 Acala Token(ACA) į BMD
$0.02997
1 Acala Token(ACA) į DKK
kr0.1912086
1 Acala Token(ACA) į HNL
L0.7855137
1 Acala Token(ACA) į MUR
1.3654332
1 Acala Token(ACA) į NAD
$0.5268726
1 Acala Token(ACA) į NOK
kr0.2979018
1 Acala Token(ACA) į NZD
$0.0503496
1 Acala Token(ACA) į PAB
B/.0.02997
1 Acala Token(ACA) į PGK
K0.1270728
1 Acala Token(ACA) į QAR
ر.ق0.1090908
1 Acala Token(ACA) į RSD
дин.3.0026943

Acala Token išteklius

Išsamesnei Acala Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Acala Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Acala Token

Kiek Acala Token(ACA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACA kaina USD valiuta yra 0.02997USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACA į USD kaina?
Dabartinė ACA kaina USD valiuta yra $ 0.02997. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Acala Token rinkos kapitalizacija?
ACA rinkos kapitalizacija yra $ 34.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACA apyvartoje?
ACA apyvartoje yra 1.17BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACA kaina?
ACA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.100866505762959USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACA kaina?
ACA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022200074441219506USD.
Kokia yra ACA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACA yra $ 790.46KUSD.
Ar ACA kaina šiais metais kils?
ACA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:59:36(UTC+8)

