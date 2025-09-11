AlphBanX (ABX) realiojo laiko kaina yra $ 0.03285. Per pastarąsias 24 valandas ABX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03213 iki aukščiausios $ 0.03299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABX per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AlphBanX (ABX) rinkos informacija
--
----
$ 75.74K
$ 75.74K$ 75.74K
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ALPH
Dabartinė AlphBanX rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.74K. ABX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M
AlphBanX (ABX) kainos istorija USD
Stebėkite AlphBanX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000691
-0.21%
30 dienų
$ +0.00626
+23.54%
60 dienų
$ +0.00226
+7.38%
90 dienų
$ -0.02955
-47.36%
AlphBanX kainos pokytis šiandien
Šiandien ABX užfiksuotas $ -0.0000691 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AlphBanX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00626 (+23.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AlphBanX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABX rodiklis pasikeitė $ +0.00226 (+7.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AlphBanX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02955 (-47.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AlphBanX (ABX) pokyčius?
AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem.
AlphBanX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ABXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AlphBanX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AlphBanX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AlphBanX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AlphBanX (ABX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AlphBanX (ABX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AlphBanX prognozes.
Supratimas apie AlphBanX (ABX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AlphBanX (ABX)
Ieškote, kaip nusipirkti AlphBanX?
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.