AlphBanX logotipas

AlphBanX kaina(ABX)

1 ABX į USD – tiesioginė kaina:

$0.03285
$0.03285
-0.21%1D
USD
AlphBanX (ABX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:13:14(UTC+8)

AlphBanX (ABX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03213
$ 0.03213
24 val. žemiausia
$ 0.03299
$ 0.03299
24 val. aukščiausia

$ 0.03213
$ 0.03213

$ 0.03299
$ 0.03299

--
--

--
--

-0.10%

-0.21%

-20.08%

-20.08%

AlphBanX (ABX) realiojo laiko kaina yra $ 0.03285. Per pastarąsias 24 valandas ABX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03213 iki aukščiausios $ 0.03299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABX per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AlphBanX (ABX) rinkos informacija

--
--

$ 75.74K
$ 75.74K

$ 3.28M
$ 3.28M

--
--

100,000,000
100,000,000

ALPH

Dabartinė AlphBanX rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.74K. ABX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M

AlphBanX (ABX) kainos istorija USD

Stebėkite AlphBanX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000691-0.21%
30 dienų$ +0.00626+23.54%
60 dienų$ +0.00226+7.38%
90 dienų$ -0.02955-47.36%
AlphBanX kainos pokytis šiandien

Šiandien ABX užfiksuotas $ -0.0000691 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AlphBanX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00626 (+23.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AlphBanX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABX rodiklis pasikeitė $ +0.00226 (+7.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AlphBanX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02955 (-47.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AlphBanX (ABX) pokyčius?

Peržiūrėkite AlphBanX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AlphBanX (ABX)

AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem.

AlphBanX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AlphBanX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti ABXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AlphBanX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AlphBanX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AlphBanX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AlphBanX (ABX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AlphBanX (ABX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AlphBanX prognozes.

Peržiūrėkite AlphBanX kainos prognozę dabar!

AlphBanX (ABX) Tokenomika

Supratimas apie AlphBanX (ABX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AlphBanX (ABX)

Ieškote, kaip nusipirkti AlphBanX? Viskas paprasta ir patogu! AlphBanX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ABX į vietos valiutas

1 AlphBanX(ABX) į VND
864.44775
1 AlphBanX(ABX) į AUD
A$0.0496035
1 AlphBanX(ABX) į GBP
0.0239805
1 AlphBanX(ABX) į EUR
0.0279225
1 AlphBanX(ABX) į USD
$0.03285
1 AlphBanX(ABX) į MYR
RM0.1382985
1 AlphBanX(ABX) į TRY
1.356048
1 AlphBanX(ABX) į JPY
¥4.82895
1 AlphBanX(ABX) į ARS
ARS$46.794825
1 AlphBanX(ABX) į RUB
2.7754965
1 AlphBanX(ABX) į INR
2.894085
1 AlphBanX(ABX) į IDR
Rp538.524504
1 AlphBanX(ABX) į KRW
45.624708
1 AlphBanX(ABX) į PHP
1.876392
1 AlphBanX(ABX) į EGP
￡E.1.580085
1 AlphBanX(ABX) į BRL
R$0.17739
1 AlphBanX(ABX) į CAD
C$0.045333
1 AlphBanX(ABX) į BDT
4.00113
1 AlphBanX(ABX) į NGN
49.6222245
1 AlphBanX(ABX) į COP
$128.823246
1 AlphBanX(ABX) į ZAR
R.0.5745465
1 AlphBanX(ABX) į UAH
1.356048
1 AlphBanX(ABX) į VES
Bs5.1246
1 AlphBanX(ABX) į CLP
$31.56885
1 AlphBanX(ABX) į PKR
Rs9.3297285
1 AlphBanX(ABX) į KZT
17.708778
1 AlphBanX(ABX) į THB
฿1.043973
1 AlphBanX(ABX) į TWD
NT$0.9937125
1 AlphBanX(ABX) į AED
د.إ0.1205595
1 AlphBanX(ABX) į CHF
Fr0.0259515
1 AlphBanX(ABX) į HKD
HK$0.255573
1 AlphBanX(ABX) į AMD
֏12.5523135
1 AlphBanX(ABX) į MAD
.د.م0.2966355
1 AlphBanX(ABX) į MXN
$0.6106815
1 AlphBanX(ABX) į SAR
ريال0.1231875
1 AlphBanX(ABX) į PLN
0.119574
1 AlphBanX(ABX) į RON
лв0.1422405
1 AlphBanX(ABX) į SEK
kr0.306819
1 AlphBanX(ABX) į BGN
лв0.0548595
1 AlphBanX(ABX) į HUF
Ft11.038257
1 AlphBanX(ABX) į CZK
0.6849225
1 AlphBanX(ABX) į KWD
د.ك0.01001925
1 AlphBanX(ABX) į ILS
0.109062
1 AlphBanX(ABX) į AOA
Kz30.0547935
1 AlphBanX(ABX) į BHD
.د.ب0.01238445
1 AlphBanX(ABX) į BMD
$0.03285
1 AlphBanX(ABX) į DKK
kr0.209583
1 AlphBanX(ABX) į HNL
L0.8609985
1 AlphBanX(ABX) į MUR
1.494675
1 AlphBanX(ABX) į NAD
$0.577503
1 AlphBanX(ABX) į NOK
kr0.3262005
1 AlphBanX(ABX) į NZD
$0.055188
1 AlphBanX(ABX) į PAB
B/.0.03285
1 AlphBanX(ABX) į PGK
K0.139284
1 AlphBanX(ABX) į QAR
ر.ق0.119574
1 AlphBanX(ABX) į RSD
дин.3.2899275

Išsamesnei AlphBanX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AlphBanX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AlphBanX

Kiek AlphBanX(ABX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ABX kaina USD valiuta yra 0.03285USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ABX į USD kaina?
Dabartinė ABX kaina USD valiuta yra $ 0.03285. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AlphBanX rinkos kapitalizacija?
ABX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ABX apyvartoje?
ABX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ABX kaina?
ABX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ABX kaina?
ABX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ABX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ABX yra $ 75.74KUSD.
Ar ABX kaina šiais metais kils?
ABX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ABX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:13:14(UTC+8)

AlphBanX (ABX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.03285
