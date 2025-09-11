ABEY (ABEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0693. Per pastarąsias 24 valandas ABEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0691 iki aukščiausios $ 0.0748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABEY kaina yra $ 1.1184874245817253, o žemiausia – $ 0.06896181096874097.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABEY per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ABEY (ABEY) rinkos informacija
No.3841
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.00K
$ 4.00K$ 4.00K
$ 80.39M
$ 80.39M$ 80.39M
0.00
0.00 0.00
1,159,996,027
1,159,996,027 1,159,996,027
ABEY
Dabartinė ABEY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.00K. ABEY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1159996027. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 80.39M
ABEY (ABEY) kainos istorija USD
Stebėkite ABEY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0166
-19.33%
60 dienų
$ -0.0168
-19.52%
90 dienų
$ -0.0187
-21.25%
ABEY kainos pokytis šiandien
Šiandien ABEY užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ABEY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0166 (-19.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ABEY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABEY rodiklis pasikeitė $ -0.0168 (-19.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ABEY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0187 (-21.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ABEY (ABEY) pokyčius?
Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018.
Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.