Newton (AB) realiojo laiko kaina yra $ 0.008399. Per pastarąsias 24 valandas AB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008328 iki aukščiausios $ 0.008448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AB kaina yra $ 0.01729000494512941, o žemiausia – $ 0.000021727235152132.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AB per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Newton (AB) rinkos informacija
No.109
$ 645.16M
$ 645.16M$ 645.16M
$ 53.67K
$ 53.67K$ 53.67K
$ 830.02M
$ 830.02M$ 830.02M
76.81B
76.81B 76.81B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46
77.72%
0.01%
2019-04-16 00:00:00
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
NEW
Dabartinė Newton rinkos kapitalizacija yra $ 645.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.67K. AB apyvartoje yra 76.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 98823661261.46. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 830.02M
Newton (AB) kainos istorija USD
Stebėkite Newton kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001676
+0.20%
30 dienų
$ +0.000202
+2.46%
60 dienų
$ -0.000446
-5.05%
90 dienų
$ -0.003766
-30.96%
Newton kainos pokytis šiandien
Šiandien AB užfiksuotas $ +0.00001676 (+0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Newton 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000202 (+2.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Newton 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AB rodiklis pasikeitė $ -0.000446 (-5.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Newton 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003766 (-30.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Newton (AB) pokyčius?
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Newton investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ABstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Newton mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Newton, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Newton kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Newton (AB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Newton (AB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Newton prognozes.
Supratimas apie Newton (AB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Newton (AB)
Ieškote, kaip nusipirkti Newton? Viskas paprasta ir patogu! Newton lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.