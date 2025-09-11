Daugiau apie AB

Newton logotipas

Newton kaina(AB)

1 AB į USD – tiesioginė kaina:

+0.20%1D
USD
Newton (AB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:59:28(UTC+8)

Newton (AB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.10%

+0.20%

-4.56%

-4.56%

Newton (AB) realiojo laiko kaina yra $ 0.008399. Per pastarąsias 24 valandas AB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008328 iki aukščiausios $ 0.008448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AB kaina yra $ 0.01729000494512941, o žemiausia – $ 0.000021727235152132.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AB per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Newton (AB) rinkos informacija

No.109

77.72%

0.01%

2019-04-16 00:00:00

NEW

Dabartinė Newton rinkos kapitalizacija yra $ 645.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.67K. AB apyvartoje yra 76.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 98823661261.46. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 830.02M

Newton (AB) kainos istorija USD

Stebėkite Newton kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001676+0.20%
30 dienų$ +0.000202+2.46%
60 dienų$ -0.000446-5.05%
90 dienų$ -0.003766-30.96%
Newton kainos pokytis šiandien

Šiandien AB užfiksuotas $ +0.00001676 (+0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Newton 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000202 (+2.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Newton 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AB rodiklis pasikeitė $ -0.000446 (-5.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Newton 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003766 (-30.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Newton (AB) pokyčius?

Peržiūrėkite Newton kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Newton investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ABstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Newton mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Newton, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Newton kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Newton (AB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Newton (AB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Newton prognozes.

Peržiūrėkite Newton kainos prognozę dabar!

Newton (AB) Tokenomika

Supratimas apie Newton (AB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Newton (AB)

Ieškote, kaip nusipirkti Newton? Viskas paprasta ir patogu! Newton lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AB į vietos valiutas

1 Newton(AB) į VND
221.019685
1 Newton(AB) į AUD
A$0.01268249
1 Newton(AB) į GBP
0.00613127
1 Newton(AB) į EUR
0.00713915
1 Newton(AB) į USD
$0.008399
1 Newton(AB) į MYR
RM0.03544378
1 Newton(AB) į TRY
0.34679471
1 Newton(AB) į JPY
¥1.234653
1 Newton(AB) į ARS
ARS$11.9643755
1 Newton(AB) į RUB
0.71601475
1 Newton(AB) į INR
0.74121175
1 Newton(AB) į IDR
Rp137.68850256
1 Newton(AB) į KRW
11.69770725
1 Newton(AB) į PHP
0.48050679
1 Newton(AB) į EGP
￡E.0.40441185
1 Newton(AB) į BRL
R$0.0453546
1 Newton(AB) į CAD
C$0.01159062
1 Newton(AB) į BDT
1.0229982
1 Newton(AB) į NGN
12.66812771
1 Newton(AB) į COP
$32.93718244
1 Newton(AB) į ZAR
R.0.1469825
1 Newton(AB) į UAH
0.34671072
1 Newton(AB) į VES
Bs1.310244
1 Newton(AB) į CLP
$8.071439
1 Newton(AB) į PKR
Rs2.38539999
1 Newton(AB) į KZT
4.52773292
1 Newton(AB) į THB
฿0.2670882
1 Newton(AB) į TWD
NT$0.25457369
1 Newton(AB) į AED
د.إ0.03082433
1 Newton(AB) į CHF
Fr0.00663521
1 Newton(AB) į HKD
HK$0.06534422
1 Newton(AB) į AMD
֏3.20934189
1 Newton(AB) į MAD
.د.م0.07584297
1 Newton(AB) į MXN
$0.15630539
1 Newton(AB) į SAR
ريال0.03149625
1 Newton(AB) į PLN
0.03057236
1 Newton(AB) į RON
лв0.03636767
1 Newton(AB) į SEK
kr0.07853065
1 Newton(AB) į BGN
лв0.01402633
1 Newton(AB) į HUF
Ft2.82508764
1 Newton(AB) į CZK
0.17528713
1 Newton(AB) į KWD
د.ك0.002561695
1 Newton(AB) į ILS
0.02788468
1 Newton(AB) į AOA
Kz7.65627643
1 Newton(AB) į BHD
.د.ب0.003166423
1 Newton(AB) į BMD
$0.008399
1 Newton(AB) į DKK
kr0.05358562
1 Newton(AB) į HNL
L0.22013779
1 Newton(AB) į MUR
0.38265844
1 Newton(AB) į NAD
$0.14765442
1 Newton(AB) į NOK
kr0.08348606
1 Newton(AB) į NZD
$0.01411032
1 Newton(AB) į PAB
B/.0.008399
1 Newton(AB) į PGK
K0.03561176
1 Newton(AB) į QAR
ر.ق0.03057236
1 Newton(AB) į RSD
дин.0.84149581

Newton išteklius

Išsamesnei Newton analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Newton svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Newton

Kiek Newton(AB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AB kaina USD valiuta yra 0.008399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AB į USD kaina?
Dabartinė AB kaina USD valiuta yra $ 0.008399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Newton rinkos kapitalizacija?
AB rinkos kapitalizacija yra $ 645.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AB apyvartoje?
AB apyvartoje yra 76.81BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AB kaina?
AB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01729000494512941USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AB kaina?
AB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000021727235152132USD.
Kokia yra AB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AB yra $ 53.67KUSD.
Ar AB kaina šiais metais kils?
AB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Newton (AB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AB-į-USD skaičiuoklė

Suma

AB
AB
USD
USD

1 AB = 0.008399 USD

Prekiauti AB

ABUSDT
$0.008399
$0.008399$0.008399
+0.20%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis