AI Nexus (A1X) realiojo laiko kaina yra $ 0.001378. Per pastarąsias 24 valandas A1X svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001347 iki aukščiausios $ 0.001632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia A1X kaina yra $ 0.01749808676064323, o žemiausia – $ 0.001204480301836872.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, A1X per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI Nexus (A1X) rinkos informacija
Dabartinė AI Nexus rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.18K. A1X apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.38M
AI Nexus (A1X) kainos istorija USD
Stebėkite AI Nexus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004089
-2.88%
30 dienų
$ -0.000684
-33.18%
60 dienų
$ -0.001478
-51.76%
90 dienų
$ -0.001653
-54.54%
AI Nexus kainos pokytis šiandien
Šiandien A1X užfiksuotas $ -0.00004089 (-2.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI Nexus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000684 (-33.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI Nexus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, A1X rodiklis pasikeitė $ -0.001478 (-51.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI Nexus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001653 (-54.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Nexus (A1X) pokyčius?
AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events.
AI Nexus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Nexus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti A1Xstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Nexus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Nexus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AI Nexus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AI Nexus (A1X) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Nexus (A1X) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Nexus prognozes.
Supratimas apie AI Nexus (A1X) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie A1Xišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AI Nexus (A1X)
Ieškote, kaip nusipirkti AI Nexus? Viskas paprasta ir patogu! AI Nexus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.