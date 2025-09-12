Daugiau apie 8PAY

8Pay logotipas

8Pay kaina (8PAY)

Neįtraukta į sąrašą

1 8PAY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00186551
$0.00186551$0.00186551
+0.60%1D
USD
8Pay (8PAY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:53:50(UTC+8)

8Pay (8PAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00185344
$ 0.00185344
24 val. žemiausia
$ 0.00187211
$ 0.00187211
24 val. aukščiausia

$ 0.00185344
$ 0.00185344

$ 0.00187211
$ 0.00187211

$ 2.9
$ 2.9

$ 0.00099637
$ 0.00099637

+0.22%

+0.60%

+3.23%

+3.23%

8Pay (8PAY) realiojo laiko kaina yra $0.00186551. Per pastarąsias 24 valandas 8PAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00185344 iki aukščiausios $ 0.00187211 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 8PAY kaina yra $ 2.9, o žemiausia – $ 0.00099637.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 8PAY per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

8Pay (8PAY) rinkos informacija

$ 120.75K
$ 120.75K

--
--

$ 165.82K
$ 165.82K

64.73M
64.73M

88,888,888.0
88,888,888.0

Dabartinė 8Pay rinkos kapitalizacija yra $ 120.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 8PAY apyvartoje yra 64.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 165.82K

8Pay (8PAY) kainos istorija USD

Šiandienos 8Pay kainos pokytis į USD: $ 0.
8Pay 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003134023.
8Pay 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008863304.
8Pay 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.60%
30 dienų$ +0.0003134023+16.80%
60 dienų$ +0.0008863304+47.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra 8Pay (8PAY)

8Pay (8PAY) išteklius

Oficiali svetainė

8Pay kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 8Pay (8PAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 8Pay (8PAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 8Pay prognozes.

Peržiūrėkite 8Pay kainos prognozę dabar!

8PAY į vietos valiutas

8Pay (8PAY) Tokenomika

Supratimas apie 8Pay (8PAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 8PAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 8Pay (8PAY)

Kiek 8Pay(8PAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 8PAY kaina USD valiuta yra 0.00186551USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 8PAY į USD kaina?
Dabartinė 8PAY kaina USD valiuta yra $ 0.00186551. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 8Pay rinkos kapitalizacija?
8PAY rinkos kapitalizacija yra $ 120.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 8PAY apyvartoje?
8PAY apyvartoje yra 64.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 8PAY kaina?
8PAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 8PAY kaina?
8PAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00099637USD.
Kokia yra 8PAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 8PAY yra --USD.
Ar 8PAY kaina šiais metais kils?
8PAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 8PAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:53:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.