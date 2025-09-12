888 kaina (888)
-0.30%
-0.39%
+9.17%
+9.17%
888 (888) realiojo laiko kaina yra $0.01026764. Per pastarąsias 24 valandas 888 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01006238 iki aukščiausios $ 0.01037988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 888 kaina yra $ 0.24719, o žemiausia – $ 0.00531972.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 888 per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė 888 rinkos kapitalizacija yra $ 912.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 888 apyvartoje yra 88.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 88853975.8093069. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 912.32K
Šiandienos 888 kainos pokytis į USD: $ 0.
888 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004349731.
888 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020764381.
888 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003053423395090533.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.39%
|30 dienų
|$ +0.0004349731
|+4.24%
|60 dienų
|$ -0.0020764381
|-20.22%
|90 dienų
|$ -0.003053423395090533
|-22.92%
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
