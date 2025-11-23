DoubleZero (2Z) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDoubleZero (2Z), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:28:18(UTC+8)
USD

DoubleZero (2Z) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius DoubleZero (2Z) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 439.83M
$ 439.83M$ 439.83M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.47B
$ 3.47B$ 3.47B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B
Visų laikų rekordas:
$ 1.6733
$ 1.6733$ 1.6733
Visų laikų minimumas:
$ 0.11195612727873737
$ 0.11195612727873737$ 0.11195612727873737
Dabartinė kaina:
$ 0.1267
$ 0.1267$ 0.1267

DoubleZero (2Z) Informacija

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

Oficiali svetainė:
https://doublezero.xyz/
Baltoji knyga:
https://doublezero.xyz/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/J6pQQ3FAcJQeWPPGppWRb4nM8jU3wLyYbRrLh7feMfvd

DoubleZero (2Z) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DoubleZero (2Z) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų 2Z tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek 2Z tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate 2Z tokenomiką, galite peržiūrėti 2Z tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti 2Z

Norite įtraukti DoubleZero (2Z) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius 2Z pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

DoubleZero (2Z) Kainų istorija

2Z kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

2Z kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda 2Z? Mūsų 2Z kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką