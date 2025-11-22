DoubleZero (2Z) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DoubleZero kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek 2Z augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DoubleZero kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DoubleZero kainos prognozė
$0.1414
+14.49%
USD
Faktinis
Prognozė
DoubleZero Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DoubleZero galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1414 prekybos kainą 2025 m.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DoubleZero galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.14847 prekybos kainą 2026 m.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. 2Z ateities kaina yra $ 0.155893 su 10.25% augimo norma.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. 2Z ateities kaina yra $ 0.163688 su 15.76% augimo norma.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, 2Z 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.171872, o augimo norma – 21.55%.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, 2Z 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.180466, o augimo norma – 27.63%.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DoubleZero kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.293960 prekybos kainą.

DoubleZero (2Z) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DoubleZero kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.478830 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1414
    0.00%
  • 2026
    $ 0.14847
    5.00%
  • 2027
    $ 0.155893
    10.25%
  • 2028
    $ 0.163688
    15.76%
  • 2029
    $ 0.171872
    21.55%
  • 2030
    $ 0.180466
    27.63%
  • 2031
    $ 0.189489
    34.01%
  • 2032
    $ 0.198963
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.208912
    47.75%
  • 2034
    $ 0.219357
    55.13%
  • 2035
    $ 0.230325
    62.89%
  • 2036
    $ 0.241841
    71.03%
  • 2037
    $ 0.253934
    79.59%
  • 2038
    $ 0.266630
    88.56%
  • 2039
    $ 0.279962
    97.99%
  • 2040
    $ 0.293960
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DoubleZero kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.1414
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.141419
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.141535
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.141981
    0.41%
DoubleZero (2Z) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma 2Z kaina yra $0.1414. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DoubleZero (2Z) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė 2Z, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.141419. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DoubleZero (2Z) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė 2Z, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.141535. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DoubleZero (2Z) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma 2Z kaina yra $0.141981. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DoubleZero kainų statistika

$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414

+14.49%

$ 490.16M
$ 490.16M$ 490.16M

3.47B
3.47B 3.47B

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

--

Naujausia 2Z kaina yra $ 0.1414. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +14.49%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.02M.
Be to, 2Z turi 3.47B apyvartą ir $ 490.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DoubleZero (2Z)

Bandote įsigyti 2Z? Dabar galite 2Z įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DoubleZero ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti 2Z dabar

DoubleZero istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DoubleZero, dabartinė DoubleZero kaina yra 0.1412USD. Apyvartinė DoubleZero (2Z) pasiūla yra 0.00 2Z, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $490.16M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.17%
    $ 0.020699
    $ 0.2255
    $ 0.1194
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.012400
    $ 0.2255
    $ 0.1115
  • 30 dienų
    -0.39%
    $ -0.0907
    $ 0.256
    $ 0.1115
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DoubleZero kaina pasikeitė $0.020699, atspindinti 0.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DoubleZero buvo prekiaujama aukščiausia $0.2255 ir žemiausia $0.1115. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo 2Z potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DoubleZero įvyko -0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0907 vertę. Tai rodo, kad 2Z artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DoubleZero kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą 2Z kainų istoriją

Kaip veikia DoubleZero (2Z) kainų prognozės modulis?

DoubleZero Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas 2Z kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DoubleZero ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą 2Z būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DoubleZero kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja 2Z ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina 2Z pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DoubleZero potencialą.

Kodėl 2Z kainų prognozė yra svarbi?

2Z kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:53:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.