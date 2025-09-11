MOON (2MOON) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001977. Per pastarąsias 24 valandas 2MOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001933 iki aukščiausios $ 0.00000198 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 2MOON kaina yra $ 0.000148890258246466, o žemiausia – $ 0.000001022454904529.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 2MOON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MOON (2MOON) rinkos informacija
Dabartinė MOON rinkos kapitalizacija yra $ 125.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.35K. 2MOON apyvartoje yra 63.47B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 197.70K
MOON (2MOON) kainos istorija USD
Stebėkite MOON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000219
+1.12%
30 dienų
$ +0.000000073
+3.83%
60 dienų
$ -0.000000142
-6.71%
90 dienų
$ +0.000000673
+51.61%
MOON kainos pokytis šiandien
Šiandien 2MOON užfiksuotas $ +0.0000000219 (+1.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MOON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000000073 (+3.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MOON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 2MOON rodiklis pasikeitė $ -0.000000142 (-6.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MOON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000673 (+51.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.
MOON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MOON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MOON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MOON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MOON (2MOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOON (2MOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOON prognozes.
Supratimas apie MOON (2MOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 2MOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MOON (2MOON)
Ieškote, kaip nusipirkti MOON? Viskas paprasta ir patogu! MOON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.