Daugiau apie 2KEY

2KEY Kainos informacija

2KEY Baltoji knyga

2KEY Oficiali svetainė

2KEY Tokenomika

2KEY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

2KEY logotipas

2KEY kaina(2KEY)

Neįtraukta į sąrašą

USD
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:20:08(UTC+8)

2KEY (2KEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

2KEY (2KEY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas 2KEY svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 2KEY kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 2KEY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

2KEY (2KEY) rinkos informacija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Dabartinė 2KEY rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 2KEY apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

2KEY (2KEY) kainos istorija USD

Stebėkite 2KEY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
2KEY kainos pokytis šiandien

Šiandien 2KEY užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

2KEY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

2KEY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 2KEY rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

2KEY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra 2KEY (2KEY)

2KEY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 2KEY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 2KEYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 2KEY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 2KEY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

2KEY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 2KEY (2KEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 2KEY (2KEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 2KEY prognozes.

Peržiūrėkite 2KEY kainos prognozę dabar!

2KEY (2KEY) Tokenomika

Supratimas apie 2KEY (2KEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 2KEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 2KEY (2KEY)

Ieškote, kaip nusipirkti 2KEY? Viskas paprasta ir patogu! 2KEY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

2KEY į vietos valiutas

1 2KEY(2KEY) į VND
--
1 2KEY(2KEY) į AUD
A$--
1 2KEY(2KEY) į GBP
--
1 2KEY(2KEY) į EUR
--
1 2KEY(2KEY) į USD
$--
1 2KEY(2KEY) į MYR
RM--
1 2KEY(2KEY) į TRY
--
1 2KEY(2KEY) į JPY
¥--
1 2KEY(2KEY) į ARS
ARS$--
1 2KEY(2KEY) į RUB
--
1 2KEY(2KEY) į INR
--
1 2KEY(2KEY) į IDR
Rp--
1 2KEY(2KEY) į KRW
--
1 2KEY(2KEY) į PHP
--
1 2KEY(2KEY) į EGP
￡E.--
1 2KEY(2KEY) į BRL
R$--
1 2KEY(2KEY) į CAD
C$--
1 2KEY(2KEY) į BDT
--
1 2KEY(2KEY) į NGN
--
1 2KEY(2KEY) į COP
$--
1 2KEY(2KEY) į ZAR
R.--
1 2KEY(2KEY) į UAH
--
1 2KEY(2KEY) į VES
Bs--
1 2KEY(2KEY) į CLP
$--
1 2KEY(2KEY) į PKR
Rs--
1 2KEY(2KEY) į KZT
--
1 2KEY(2KEY) į THB
฿--
1 2KEY(2KEY) į TWD
NT$--
1 2KEY(2KEY) į AED
د.إ--
1 2KEY(2KEY) į CHF
Fr--
1 2KEY(2KEY) į HKD
HK$--
1 2KEY(2KEY) į AMD
֏--
1 2KEY(2KEY) į MAD
.د.م--
1 2KEY(2KEY) į MXN
$--
1 2KEY(2KEY) į SAR
ريال--
1 2KEY(2KEY) į PLN
--
1 2KEY(2KEY) į RON
лв--
1 2KEY(2KEY) į SEK
kr--
1 2KEY(2KEY) į BGN
лв--
1 2KEY(2KEY) į HUF
Ft--
1 2KEY(2KEY) į CZK
--
1 2KEY(2KEY) į KWD
د.ك--
1 2KEY(2KEY) į ILS
--
1 2KEY(2KEY) į AOA
Kz--
1 2KEY(2KEY) į BHD
.د.ب--
1 2KEY(2KEY) į BMD
$--
1 2KEY(2KEY) į DKK
kr--
1 2KEY(2KEY) į HNL
L--
1 2KEY(2KEY) į MUR
--
1 2KEY(2KEY) į NAD
$--
1 2KEY(2KEY) į NOK
kr--
1 2KEY(2KEY) į NZD
$--
1 2KEY(2KEY) į PAB
B/.--
1 2KEY(2KEY) į PGK
K--
1 2KEY(2KEY) į QAR
ر.ق--
1 2KEY(2KEY) į RSD
дин.--

2KEY išteklius

Išsamesnei 2KEY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali 2KEY svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 2KEY

Kiek 2KEY(2KEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 2KEY kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 2KEY į USD kaina?
Dabartinė 2KEY kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 2KEY rinkos kapitalizacija?
2KEY rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 2KEY apyvartoje?
2KEY apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 2KEY kaina?
2KEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 2KEY kaina?
2KEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra 2KEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 2KEY yra --USD.
Ar 2KEY kaina šiais metais kils?
2KEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 2KEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:20:08(UTC+8)

2KEY (2KEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

2KEY-į-USD skaičiuoklė

Suma

2KEY
2KEY
USD
USD

1 2KEY = -- USD

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis