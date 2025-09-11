1DOLLAR (1DOLLAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003895. Per pastarąsias 24 valandas 1DOLLAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003693 iki aukščiausios $ 0.004036 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1DOLLAR kaina yra $ 0.08667808675621878, o žemiausia – $ 0.000075499920876549.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1DOLLAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
1DOLLAR (1DOLLAR) rinkos informacija
Dabartinė 1DOLLAR rinkos kapitalizacija yra $ 3.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.39K. 1DOLLAR apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999764492.380937. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.89M
1DOLLAR (1DOLLAR) kainos istorija USD
Stebėkite 1DOLLAR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001094
-0.27%
30 dienų
$ -0.00036
-8.47%
60 dienų
$ -0.000727
-15.73%
90 dienų
$ -0.0028
-41.83%
1DOLLAR kainos pokytis šiandien
Šiandien 1DOLLAR užfiksuotas $ -0.00001094 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
1DOLLAR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00036 (-8.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
1DOLLAR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1DOLLAR rodiklis pasikeitė $ -0.000727 (-15.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
1DOLLAR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0028 (-41.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 1DOLLAR (1DOLLAR) pokyčius?
1DOLLAR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 1DOLLAR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 1DOLLAR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
1DOLLAR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 1DOLLAR (1DOLLAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 1DOLLAR (1DOLLAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 1DOLLAR prognozes.
Supratimas apie 1DOLLAR (1DOLLAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1DOLLARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti 1DOLLAR (1DOLLAR)
Ieškote, kaip nusipirkti 1DOLLAR? Viskas paprasta ir patogu! 1DOLLAR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.