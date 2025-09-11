Daugiau apie 1DOLLAR

1DOLLAR logotipas

1DOLLAR kaina(1DOLLAR)

1 1DOLLAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.003895
$0.003895$0.003895
-0.28%1D
USD
1DOLLAR (1DOLLAR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

1DOLLAR (1DOLLAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003693
$ 0.003693$ 0.003693
24 val. žemiausia
$ 0.004036
$ 0.004036$ 0.004036
24 val. aukščiausia

$ 0.003693
$ 0.003693$ 0.003693

$ 0.004036
$ 0.004036$ 0.004036

$ 0.08667808675621878
$ 0.08667808675621878$ 0.08667808675621878

$ 0.000075499920876549
$ 0.000075499920876549$ 0.000075499920876549

-0.03%

-0.27%

+2.63%

+2.63%

1DOLLAR (1DOLLAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003895. Per pastarąsias 24 valandas 1DOLLAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003693 iki aukščiausios $ 0.004036 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1DOLLAR kaina yra $ 0.08667808675621878, o žemiausia – $ 0.000075499920876549.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1DOLLAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

1DOLLAR (1DOLLAR) rinkos informacija

No.1558

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

$ 67.39K
$ 67.39K$ 67.39K

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

999.76M
999.76M 999.76M

999,898,368.36
999,898,368.36 999,898,368.36

999,764,492.380937
999,764,492.380937 999,764,492.380937

99.98%

SOL

Dabartinė 1DOLLAR rinkos kapitalizacija yra $ 3.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.39K. 1DOLLAR apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999764492.380937. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.89M

1DOLLAR (1DOLLAR) kainos istorija USD

Stebėkite 1DOLLAR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001094-0.27%
30 dienų$ -0.00036-8.47%
60 dienų$ -0.000727-15.73%
90 dienų$ -0.0028-41.83%
1DOLLAR kainos pokytis šiandien

Šiandien 1DOLLAR užfiksuotas $ -0.00001094 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

1DOLLAR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00036 (-8.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

1DOLLAR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1DOLLAR rodiklis pasikeitė $ -0.000727 (-15.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

1DOLLAR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0028 (-41.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 1DOLLAR (1DOLLAR) pokyčius?

Peržiūrėkite 1DOLLAR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 1DOLLAR (1DOLLAR)

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

1DOLLAR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 1DOLLAR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 1DOLLARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 1DOLLAR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 1DOLLAR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

1DOLLAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 1DOLLAR (1DOLLAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 1DOLLAR (1DOLLAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 1DOLLAR prognozes.

Peržiūrėkite 1DOLLAR kainos prognozę dabar!

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomika

Supratimas apie 1DOLLAR (1DOLLAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1DOLLARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 1DOLLAR (1DOLLAR)

Ieškote, kaip nusipirkti 1DOLLAR? Viskas paprasta ir patogu! 1DOLLAR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1DOLLAR į vietos valiutas

1 1DOLLAR(1DOLLAR) į VND
102.496925
102.496925
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į AUD
A$0.00588145
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į GBP
0.00284335
0.00284335
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į EUR
0.00331075
0.00331075
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į USD
$0.003895
$0.003895
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į MYR
RM0.01639795
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į TRY
0.1607856
0.1607856
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į JPY
¥0.572565
¥0.572565
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į ARS
ARS$5.5484275
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į RUB
0.32908855
0.32908855
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į INR
0.3431495
0.3431495
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į IDR
Rp63.8524488
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į KRW
5.4096876
5.4096876
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į PHP
0.2224824
0.2224824
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į EGP
￡E.0.1873495
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į BRL
R$0.021033
R$0.021033
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į CAD
C$0.0053751
C$0.0053751
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į BDT
0.474411
0.474411
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į NGN
5.88367015
5.88367015
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į COP
$15.2744762
$15.2744762
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į ZAR
R.0.06812355
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į UAH
0.1607856
0.1607856
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į VES
Bs0.60762
Bs0.60762
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į CLP
$3.743095
$3.743095
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į PKR
Rs1.10621895
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į KZT
2.0997166
2.0997166
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į THB
฿0.1237831
฿0.1237831
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į TWD
NT$0.11782375
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į AED
د.إ0.01429465
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į CHF
Fr0.00307705
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į HKD
HK$0.0303031
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į AMD
֏1.48831845
֏1.48831845
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į MAD
.د.م0.03517185
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į MXN
$0.07240805
$0.07240805
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į SAR
ريال0.01460625
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į PLN
0.0141778
0.0141778
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į RON
лв0.01686535
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į SEK
kr0.0363793
kr0.0363793
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į BGN
лв0.00650465
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į HUF
Ft1.3087979
Ft1.3087979
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į CZK
0.08121075
0.08121075
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į KWD
د.ك0.001187975
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į ILS
0.0129314
0.0129314
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į AOA
Kz3.56357445
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į BHD
.د.ب0.001468415
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į BMD
$0.003895
$0.003895
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į DKK
kr0.0248501
kr0.0248501
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į HNL
L0.10208795
L0.10208795
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į MUR
0.1772225
0.1772225
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į NAD
$0.0684741
$0.0684741
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į NOK
kr0.03867735
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į NZD
$0.0065436
$0.0065436
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į PAB
B/.0.003895
B/.0.003895
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į PGK
K0.0165148
K0.0165148
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į QAR
ر.ق0.0141778
1 1DOLLAR(1DOLLAR) į RSD
дин.0.39008425

1DOLLAR išteklius

Išsamesnei 1DOLLAR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali 1DOLLAR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 1DOLLAR

Kiek 1DOLLAR(1DOLLAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 1DOLLAR kaina USD valiuta yra 0.003895USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 1DOLLAR į USD kaina?
Dabartinė 1DOLLAR kaina USD valiuta yra $ 0.003895. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 1DOLLAR rinkos kapitalizacija?
1DOLLAR rinkos kapitalizacija yra $ 3.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 1DOLLAR apyvartoje?
1DOLLAR apyvartoje yra 999.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 1DOLLAR kaina?
1DOLLAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08667808675621878USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 1DOLLAR kaina?
1DOLLAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000075499920876549USD.
Kokia yra 1DOLLAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 1DOLLAR yra $ 67.39KUSD.
Ar 1DOLLAR kaina šiais metais kils?
1DOLLAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 1DOLLAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

