Samsunspor Fan Token (SAM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Samsunspor Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SAM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Samsunspor Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Samsunspor Fan Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Samsunspor Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Samsunspor Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.261115 prekybos kainą 2025 m.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Samsunspor Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.274170 prekybos kainą 2026 m.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SAM ateities kaina yra $ 0.287879 su 10.25% augimo norma.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SAM ateities kaina yra $ 0.302273 su 15.76% augimo norma.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.317386, o augimo norma – 21.55%.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.333256, o augimo norma – 27.63%.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Samsunspor Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.542839 prekybos kainą.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Samsunspor Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.884228 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.261115
    0.00%
  • 2026
    $ 0.274170
    5.00%
  • 2027
    $ 0.287879
    10.25%
  • 2028
    $ 0.302273
    15.76%
  • 2029
    $ 0.317386
    21.55%
  • 2030
    $ 0.333256
    27.63%
  • 2031
    $ 0.349919
    34.01%
  • 2032
    $ 0.367415
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.385785
    47.75%
  • 2034
    $ 0.405075
    55.13%
  • 2035
    $ 0.425328
    62.89%
  • 2036
    $ 0.446595
    71.03%
  • 2037
    $ 0.468925
    79.59%
  • 2038
    $ 0.492371
    88.56%
  • 2039
    $ 0.516989
    97.99%
  • 2040
    $ 0.542839
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Samsunspor Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.261115
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.261150
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.261365
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.262188
    0.41%
Samsunspor Fan Token (SAM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SAM kaina yra $0.261115. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SAM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.261150. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SAM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.261365. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Samsunspor Fan Token (SAM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SAM kaina yra $0.262188. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Samsunspor Fan Token kainų statistika

--
----

--

$ 534.23K
$ 534.23K$ 534.23K

2.05M
2.05M 2.05M

--
----

--

Naujausia SAM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SAM turi 2.05M apyvartą ir $ 534.23K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Samsunspor Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Samsunspor Fan Token, dabartinė Samsunspor Fan Token kaina yra 0.261115USD. Apyvartinė Samsunspor Fan Token (SAM) pasiūla yra 2.05M SAM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $534,229.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.37%
    $ 0.000966
    $ 0.2619
    $ 0.255455
  • 7 dienos
    -1.87%
    $ -0.004901
    $ 0.345087
    $ 0.256443
  • 30 dienų
    -25.05%
    $ -0.065416
    $ 0.345087
    $ 0.256443
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Samsunspor Fan Token kaina pasikeitė $0.000966, atspindinti 0.37% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Samsunspor Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.345087 ir žemiausia $0.256443. Kainos pokytis buvo -1.87%. Ši naujausia tendencija parodo SAM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Samsunspor Fan Token įvyko -25.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.065416 vertę. Tai rodo, kad SAM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Samsunspor Fan Token (SAM) kainų prognozės modulis?

Samsunspor Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SAM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Samsunspor Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SAM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Samsunspor Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SAM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SAM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Samsunspor Fan Token potencialą.

Kodėl SAM kainų prognozė yra svarbi?

SAM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SAM dabar?
Pagal jūsų prognozes, SAM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SAM kainų prognozė?
Remiantis Samsunspor Fan Token (SAM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SAM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SAM 2026 m.?
1 vieneto Samsunspor Fan Token (SAM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SAM kaina 2027 m.?
Samsunspor Fan Token (SAM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SAM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SAM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Samsunspor Fan Token (SAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SAM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Samsunspor Fan Token (SAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SAM 2030 m.?
1 vieneto Samsunspor Fan Token (SAM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SAM kainų prognozė 2040 metams?
Samsunspor Fan Token (SAM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SAM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.