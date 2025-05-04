ໂລໂກ້ YieldFi yToken

YieldFi yToken ລາຄາ (YUSD)

USD

YieldFi yToken (YUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.078
$1.078$1.078
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ YieldFi yToken (YUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ YieldFi yToken (YUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.078USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 13.15MUSD. YUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYieldFi yTokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- YieldFi yToken ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 12.20M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

YieldFi yToken (YUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ YieldFi yToken ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00021324.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງYieldFi yToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0081621848.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YieldFi yToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0152687920.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YieldFi yToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0414907681960667.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00021324+0.02%
30 ມື້$ +0.0081621848+0.76%
60 ວັນ$ +0.0152687920+1.42%
90 ວັນ$ +0.0414907681960667+4.00%

YieldFi yToken (YUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ YieldFi yToken: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.01%

+0.02%

+0.10%

YieldFi yToken (YUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 13.15M
$ 13.15M$ 13.15M

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12.20M
12.20M 12.20M

ແມ່ນຫຍັງ YieldFi yToken (YUSD)

YieldFi is revolutionising decentralised finance with its comprehensive, cross-chain asset management platform. Delivering ~25% real yield on stablecoins like USDT and USDC, it offers a high-performance alternative to traditional investment options. With a proven track record of less than 1% drawdown over five years, YieldFi combines stability with high returns. Key Features: Exceptional Yields on Stablecoins - Earn High APY on USDT, USDC, and DAI (Current APY ≈ 25%) Your Personal Asset Manager: Diversify your capital with our systematic delta-neutral strategies across the centralized and decentralized finance platforms (CEXs and DEXs) universe to guarantee uncorrelated and consistent APY. No Lock-In: Withdraw your assets anytime (or swap via DEXes) Minimal Risk Exposure: Rigorous backtesting of strategies by a team of quants and experts over the last 3 years, with a maximum drawdown <1%, ensuring stable and reliable returns. Incentivized Ecosystem: Earn daily rewards while participating in DeFi opportunities such as AMM, Lending & Borrowing, CDPs, Perps, L2 Farming, Re-staking, and more Cross-Chain Support: Works seamlessly across both EVM and non-EVM ecosystems.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ YieldFi yToken(YUSD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

YUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 YUSD ເຖິງ VND
28,367.57
1 YUSD ເຖິງ AUD
A$1.6709
1 YUSD ເຖິງ GBP
0.8085
1 YUSD ເຖິງ EUR
0.94864
1 YUSD ເຖິງ USD
$1.078
1 YUSD ເຖິງ MYR
RM4.60306
1 YUSD ເຖິງ TRY
41.57846
1 YUSD ເຖິງ JPY
¥156.2022
1 YUSD ເຖິງ RUB
89.13982
1 YUSD ເຖິງ INR
91.23114
1 YUSD ເຖິງ IDR
Rp17,672.12832
1 YUSD ເຖິງ KRW
1,509.80368
1 YUSD ເຖິງ PHP
60.00148
1 YUSD ເຖິງ EGP
￡E.54.71928
1 YUSD ເຖິງ BRL
R$6.0907
1 YUSD ເຖິງ CAD
C$1.48764
1 YUSD ເຖິງ BDT
131.4082
1 YUSD ເຖິງ NGN
1,727.55968
1 YUSD ເຖິງ UAH
44.8448
1 YUSD ເຖິງ VES
Bs92.708
1 YUSD ເຖິງ PKR
Rs303.90976
1 YUSD ເຖິງ KZT
554.80348
1 YUSD ເຖິງ THB
฿35.6818
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NT$33.10538
1 YUSD ເຖິງ AED
د.إ3.95626
1 YUSD ເຖິງ CHF
Fr0.88396
1 YUSD ເຖິງ HKD
HK$8.3545
1 YUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.98228
1 YUSD ເຖິງ MXN
$21.10724