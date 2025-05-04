YieldFi yToken ລາຄາ (YUSD)
ລາຄາສົດຂອງ YieldFi yToken (YUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.078USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 13.15MUSD. YUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYieldFi yTokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- YieldFi yToken ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 12.20M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ YieldFi yToken ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00021324.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງYieldFi yToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0081621848.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YieldFi yToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0152687920.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YieldFi yToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0414907681960667.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00021324
|+0.02%
|30 ມື້
|$ +0.0081621848
|+0.76%
|60 ວັນ
|$ +0.0152687920
|+1.42%
|90 ວັນ
|$ +0.0414907681960667
|+4.00%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ YieldFi yToken: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
+0.02%
+0.10%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
YieldFi is revolutionising decentralised finance with its comprehensive, cross-chain asset management platform. Delivering ~25% real yield on stablecoins like USDT and USDC, it offers a high-performance alternative to traditional investment options. With a proven track record of less than 1% drawdown over five years, YieldFi combines stability with high returns. Key Features: Exceptional Yields on Stablecoins - Earn High APY on USDT, USDC, and DAI (Current APY ≈ 25%) Your Personal Asset Manager: Diversify your capital with our systematic delta-neutral strategies across the centralized and decentralized finance platforms (CEXs and DEXs) universe to guarantee uncorrelated and consistent APY. No Lock-In: Withdraw your assets anytime (or swap via DEXes) Minimal Risk Exposure: Rigorous backtesting of strategies by a team of quants and experts over the last 3 years, with a maximum drawdown <1%, ensuring stable and reliable returns. Incentivized Ecosystem: Earn daily rewards while participating in DeFi opportunities such as AMM, Lending & Borrowing, CDPs, Perps, L2 Farming, Re-staking, and more Cross-Chain Support: Works seamlessly across both EVM and non-EVM ecosystems.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 YUSD ເຖິງ VND
₫28,367.57
|1 YUSD ເຖິງ AUD
A$1.6709
|1 YUSD ເຖິງ GBP
￡0.8085
|1 YUSD ເຖິງ EUR
€0.94864
|1 YUSD ເຖິງ USD
$1.078
|1 YUSD ເຖິງ MYR
RM4.60306
|1 YUSD ເຖິງ TRY
₺41.57846
|1 YUSD ເຖິງ JPY
¥156.2022
|1 YUSD ເຖິງ RUB
₽89.13982
|1 YUSD ເຖິງ INR
₹91.23114
|1 YUSD ເຖິງ IDR
Rp17,672.12832
|1 YUSD ເຖິງ KRW
₩1,509.80368
|1 YUSD ເຖິງ PHP
₱60.00148
|1 YUSD ເຖິງ EGP
￡E.54.71928
|1 YUSD ເຖິງ BRL
R$6.0907
|1 YUSD ເຖິງ CAD
C$1.48764
|1 YUSD ເຖິງ BDT
৳131.4082
|1 YUSD ເຖິງ NGN
₦1,727.55968
|1 YUSD ເຖິງ UAH
₴44.8448
|1 YUSD ເຖິງ VES
Bs92.708
|1 YUSD ເຖິງ PKR
Rs303.90976
|1 YUSD ເຖິງ KZT
₸554.80348
|1 YUSD ເຖິງ THB
฿35.6818
|1 YUSD ເຖິງ TWD
NT$33.10538
|1 YUSD ເຖິງ AED
د.إ3.95626
|1 YUSD ເຖິງ CHF
Fr0.88396
|1 YUSD ເຖິງ HKD
HK$8.3545
|1 YUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.98228
|1 YUSD ເຖິງ MXN
$21.10724