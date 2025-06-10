ໂລໂກ້ Wrapped Flare

Wrapped Flare ລາຄາ (WFLR)

USD

Wrapped Flare (WFLR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0,01818651
$0,01818651$0,01818651
-0,40%(1D)

ລາຄາຂອງ Wrapped Flare (WFLR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Wrapped Flare (WFLR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0,01818651USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0,00USD. WFLR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWrapped Flareຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 678,52K USD
- Wrapped Flare ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0,48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0,00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWFLR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WFLR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Wrapped Flare (WFLR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped Flare ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped Flare ຖຶງ USD ເປັນ $ -0,0017483237.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Flare ຖຶງ USD ເປັນ $ +0,0052902866.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Flare ຖຶງ USD ເປັນ $ +0,003096295988066585.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0,48%
30 ມື້$ -0,0017483237-9,61%
60 ວັນ$ +0,0052902866+29,09%
90 ວັນ$ +0,003096295988066585+20,52%

Wrapped Flare (WFLR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wrapped Flare: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0,01793723
$ 0,01793723$ 0,01793723

$ 0,01852768
$ 0,01852768$ 0,01852768

$ 0,053382
$ 0,053382$ 0,053382

--

-0,48%

-4,51%

Wrapped Flare (WFLR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 678,52K
$ 678,52K$ 678,52K

0,00
0,00 0,00

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped Flare (WFLR)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Wrapped Flare (WFLR) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped Flare(WFLR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WFLR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WFLR ເຖິງ VND
478,57801065
1 WFLR ເຖິງ AUD
A$0,0278253603
1 WFLR ເຖິງ GBP
0,0132761523
1 WFLR ເຖິງ EUR
0,0158222637
1 WFLR ເຖິງ USD
$0,01818651
1 WFLR ເຖິງ MYR
RM0,0769289373
1 WFLR ເຖິງ TRY
0,7134567873
1 WFLR ເຖິງ JPY
¥2,626132044
1 WFLR ເຖິງ RUB
1,4365524249
1 WFLR ເຖິງ INR
1,5578564466
1 WFLR ເຖິງ IDR
Rp298,1394604944
1 WFLR ເຖິງ KRW
24,6429029151
1 WFLR ເຖິງ PHP
1,0137160674
1 WFLR ເຖິງ EGP
￡E.0,9027783564
1 WFLR ເຖິງ BRL
R$0,1012988607
1 WFLR ເຖິງ CAD
C$0,0247336536
1 WFLR ເຖິງ BDT
2,2225733871
1 WFLR ເຖິງ NGN
28,3720467906
1 WFLR ເຖິງ UAH
0,7556494905
1 WFLR ເຖິງ VES
Bs1,78227798
1 WFLR ເຖິງ PKR
Rs5,1315056616
1 WFLR ເຖິງ KZT
9,255114939
1 WFLR ເຖິງ THB
฿0,5939714166
1 WFLR ເຖິງ TWD
NT$0,5439585141
1 WFLR ເຖິງ AED
د.إ0,0667444917
1 WFLR ເຖິງ CHF
Fr0,0149129382
1 WFLR ເຖິງ HKD
HK$0,1425822384
1 WFLR ເຖິງ MAD
.د.م0,1665884316
1 WFLR ເຖິງ MXN
$0,3464530155