Web 3 Dollar ລາຄາ (USD3)
ລາຄາສົດຂອງ Web 3 Dollar (USD3) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.05USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 45.17MUSD. USD3 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWeb 3 Dollarຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Web 3 Dollar ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 43.02M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUSD3 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.USD3 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Web 3 Dollar ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000300008876654.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWeb 3 Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0025727100.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Web 3 Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0068869500.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Web 3 Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0111382730077707.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000300008876654
|-0.02%
|30 ມື້
|$ +0.0025727100
|+0.25%
|60 ວັນ
|$ +0.0068869500
|+0.66%
|90 ວັນ
|$ +0.0111382730077707
|+1.07%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Web 3 Dollar: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
-0.02%
+0.07%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 USD3 ເຖິງ VND
₫27,630.75
|1 USD3 ເຖິງ AUD
A$1.6275
|1 USD3 ເຖິງ GBP
￡0.7875
|1 USD3 ເຖິງ EUR
€0.924
|1 USD3 ເຖິງ USD
$1.05
|1 USD3 ເຖິງ MYR
RM4.4835
|1 USD3 ເຖິງ TRY
₺40.4985
|1 USD3 ເຖິງ JPY
¥152.145
|1 USD3 ເຖິງ RUB
₽86.8245
|1 USD3 ເຖິງ INR
₹88.8615
|1 USD3 ເຖິງ IDR
Rp17,213.112
|1 USD3 ເຖິງ KRW
₩1,470.588
|1 USD3 ເຖິງ PHP
₱58.443
|1 USD3 ເຖິງ EGP
￡E.53.298
|1 USD3 ເຖິງ BRL
R$5.9325
|1 USD3 ເຖິງ CAD
C$1.449
|1 USD3 ເຖິງ BDT
৳127.995
|1 USD3 ເຖິງ NGN
₦1,682.688
|1 USD3 ເຖິງ UAH
₴43.68
|1 USD3 ເຖິງ VES
Bs90.3
|1 USD3 ເຖິງ PKR
Rs296.016
|1 USD3 ເຖິງ KZT
₸540.393
|1 USD3 ເຖິງ THB
฿34.755
|1 USD3 ເຖິງ TWD
NT$32.2455
|1 USD3 ເຖິງ AED
د.إ3.8535
|1 USD3 ເຖິງ CHF
Fr0.861
|1 USD3 ເຖິງ HKD
HK$8.1375
|1 USD3 ເຖິງ MAD
.د.م9.723
|1 USD3 ເຖິງ MXN
$20.559