Web 3 Dollar ລາຄາ (USD3)

USD

Web 3 Dollar (USD3) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.05
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0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Web 3 Dollar (USD3) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Web 3 Dollar (USD3) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.05USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 45.17MUSD. USD3 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWeb 3 Dollarຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Web 3 Dollar ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 43.02M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUSD3 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.USD3 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Web 3 Dollar (USD3) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Web 3 Dollar ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000300008876654.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWeb 3 Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0025727100.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Web 3 Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0068869500.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Web 3 Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0111382730077707.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000300008876654-0.02%
30 ມື້$ +0.0025727100+0.25%
60 ວັນ$ +0.0068869500+0.66%
90 ວັນ$ +0.0111382730077707+1.07%

Web 3 Dollar (USD3) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Web 3 Dollar: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

+0.01%

-0.02%

+0.07%

Web 3 Dollar (USD3) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 45.17M
$ 45.17M$ 45.17M

--
----

43.02M
43.02M 43.02M

ແມ່ນຫຍັງ Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Web 3 Dollar (USD3) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Web 3 Dollar(USD3)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

USD3 ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 USD3 ເຖິງ VND
27,630.75
1 USD3 ເຖິງ AUD
A$1.6275
1 USD3 ເຖິງ GBP
0.7875
1 USD3 ເຖິງ EUR
0.924
1 USD3 ເຖິງ USD
$1.05
1 USD3 ເຖິງ MYR
RM4.4835
1 USD3 ເຖິງ TRY
40.4985
1 USD3 ເຖິງ JPY
¥152.145
1 USD3 ເຖິງ RUB
86.8245
1 USD3 ເຖິງ INR
88.8615
1 USD3 ເຖິງ IDR
Rp17,213.112
1 USD3 ເຖິງ KRW
1,470.588
1 USD3 ເຖິງ PHP
58.443
1 USD3 ເຖິງ EGP
￡E.53.298
1 USD3 ເຖິງ BRL
R$5.9325
1 USD3 ເຖິງ CAD
C$1.449
1 USD3 ເຖິງ BDT
127.995
1 USD3 ເຖິງ NGN
1,682.688
1 USD3 ເຖິງ UAH
43.68
1 USD3 ເຖິງ VES
Bs90.3
1 USD3 ເຖິງ PKR
Rs296.016
1 USD3 ເຖິງ KZT
540.393
1 USD3 ເຖິງ THB
฿34.755
1 USD3 ເຖິງ TWD
NT$32.2455
1 USD3 ເຖິງ AED
د.إ3.8535
1 USD3 ເຖິງ CHF
Fr0.861
1 USD3 ເຖິງ HKD
HK$8.1375
1 USD3 ເຖິງ MAD
.د.م9.723
1 USD3 ເຖິງ MXN
$20.559