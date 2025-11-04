SPACEDOGE ລາຄາ (SPDG)
+0.13%
-5.41%
-41.55%
-41.55%
SPACEDOGE (SPDG) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00000373. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SPDGມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0000037 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00000394, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SPDGລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00001458, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.0000037.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SPDGມີການປ່ຽນແປງ+0.13%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -5.41%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -41.55%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSPACEDOGEການຊື້ຂາຍ$ 183.97K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSPDGແມ່ນ49.30Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ49302458046.51511. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 183.97K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SPACEDOGE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSPACEDOGE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000010010.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SPACEDOGE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000022606.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SPACEDOGE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000006356316523968128.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-5.41%
|30 ມື້
|$ -0.0000010010
|-26.83%
|60 ວັນ
|$ -0.0000022606
|-60.60%
|90 ວັນ
|$ -0.000006356316523968128
|-63.01%
$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.
SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.
SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.
Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.
SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-04 05:28:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
