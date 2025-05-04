SolARBa ລາຄາ (SOLARBA)
ລາຄາສົດຂອງ SolARBa (SOLARBA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 2.85USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 905.10KUSD. SOLARBA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolARBaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SolARBa ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.51%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 318.33K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLARBA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLARBA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SolARBa ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.014819685658814.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolARBa ຖຶງ USD ເປັນ $ +2.2221073800.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SolARBa ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.6176494550.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SolARBa ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2982077866565732.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.014819685658814
|-0.51%
|30 ມື້
|$ +2.2221073800
|+77.97%
|60 ວັນ
|$ +1.6176494550
|+56.76%
|90 ວັນ
|$ +0.2982077866565732
|+11.69%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SolARBa: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.40%
-0.51%
-14.44%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SOLARBA ເຖິງ VND
₫74,997.75
|1 SOLARBA ເຖິງ AUD
A$4.4175
|1 SOLARBA ເຖິງ GBP
￡2.1375
|1 SOLARBA ເຖິງ EUR
€2.508
|1 SOLARBA ເຖິງ USD
$2.85
|1 SOLARBA ເຖິງ MYR
RM12.1695
|1 SOLARBA ເຖິງ TRY
₺109.9245
|1 SOLARBA ເຖິງ JPY
¥412.965
|1 SOLARBA ເຖິງ RUB
₽235.6665
|1 SOLARBA ເຖິງ INR
₹241.1955
|1 SOLARBA ເຖິງ IDR
Rp46,721.304
|1 SOLARBA ເຖິງ KRW
₩3,991.596
|1 SOLARBA ເຖິງ PHP
₱158.631
|1 SOLARBA ເຖິງ EGP
￡E.144.666
|1 SOLARBA ເຖິງ BRL
R$16.1025
|1 SOLARBA ເຖິງ CAD
C$3.933
|1 SOLARBA ເຖິງ BDT
৳347.415
|1 SOLARBA ເຖິງ NGN
₦4,567.296
|1 SOLARBA ເຖິງ UAH
₴118.56
|1 SOLARBA ເຖິງ VES
Bs245.1
|1 SOLARBA ເຖິງ PKR
Rs803.472
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₸1,466.781
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฿94.335
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NT$87.5235
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د.إ10.4595
|1 SOLARBA ເຖິງ CHF
Fr2.337
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HK$22.0875
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.د.م26.391
|1 SOLARBA ເຖິງ MXN
$55.803