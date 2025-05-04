ໂລໂກ້ MollarsToken

MollarsToken ລາຄາ (MOLLARS)

USD

MollarsToken (MOLLARS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02245054
$0.02245054$0.02245054
+7.50%(1D)

ລາຄາຂອງ MollarsToken (MOLLARS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ MollarsToken (MOLLARS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02245054USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 156.32KUSD. MOLLARS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMollarsTokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- MollarsToken ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +7.52%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 6.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMOLLARS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MOLLARS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

MollarsToken (MOLLARS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ MollarsToken ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00156923.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMollarsToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0031900241.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MollarsToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0047010689.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MollarsToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.002671227824662193.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00156923+7.52%
30 ມື້$ +0.0031900241+14.21%
60 ວັນ$ +0.0047010689+20.94%
90 ວັນ$ +0.002671227824662193+13.51%

MollarsToken (MOLLARS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ MollarsToken: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02003679
$ 0.02003679$ 0.02003679

$ 0.02368053
$ 0.02368053$ 0.02368053

$ 0.542738
$ 0.542738$ 0.542738

-0.67%

+7.52%

-5.47%

MollarsToken (MOLLARS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 156.32K
$ 156.32K$ 156.32K

--
----

6.96M
6.96M 6.96M

ແມ່ນຫຍັງ MollarsToken (MOLLARS)

The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MollarsToken(MOLLARS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MOLLARS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MOLLARS ເຖິງ VND
590.7859601
1 MOLLARS ເຖິງ AUD
A$0.034798337
1 MOLLARS ເຖິງ GBP
0.016837905
1 MOLLARS ເຖິງ EUR
0.0197564752
1 MOLLARS ເຖິງ USD
$0.02245054
1 MOLLARS ເຖິງ MYR
RM0.0958638058
1 MOLLARS ເຖິງ TRY
0.8659173278
1 MOLLARS ເຖິງ JPY
¥3.253083246
1 MOLLARS ເຖິງ RUB
1.8564351526
1 MOLLARS ເຖິງ INR
1.8999892002
1 MOLLARS ເຖິງ IDR
Rp368.0415804576
1 MOLLARS ເຖິງ KRW
31.4433283024
1 MOLLARS ເຖິງ PHP
1.2495970564
1 MOLLARS ເຖິງ EGP
￡E.1.1395894104
1 MOLLARS ເຖິງ BRL
R$0.126845551
1 MOLLARS ເຖິງ CAD
C$0.0309817452
1 MOLLARS ເຖິງ BDT
2.736720826
1 MOLLARS ເຖິງ NGN
35.9783373824
1 MOLLARS ເຖິງ UAH
0.933942464
1 MOLLARS ເຖິງ VES
Bs1.93074644
1 MOLLARS ເຖິງ PKR
Rs6.3292562368
1 MOLLARS ເຖິງ KZT
11.5543949164
1 MOLLARS ເຖິງ THB
฿0.743112874
1 MOLLARS ເຖິງ TWD
NT$0.6894560834
1 MOLLARS ເຖິງ AED
د.إ0.0823934818
1 MOLLARS ເຖິງ CHF
Fr0.0184094428
1 MOLLARS ເຖິງ HKD
HK$0.173991685
1 MOLLARS ເຖິງ MAD
.د.م0.2078920004
1 MOLLARS ເຖິງ MXN
$0.4395815732