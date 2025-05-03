ໂລໂກ້ MarsDAO

MarsDAO ລາຄາ (MDAO)

USD

MarsDAO (MDAO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02284599
$0.02284599$0.02284599
-0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ MarsDAO (MDAO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ MarsDAO (MDAO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02284602USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.79MUSD. MDAO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMarsDAOຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- MarsDAO ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.61%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 78.55M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMDAO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MDAO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

MarsDAO (MDAO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ MarsDAO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00014242744028126.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMarsDAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0027698491.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MarsDAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0053602428.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MarsDAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.023852659171501035.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00014242744028126-0.61%
30 ມື້$ -0.0027698491-12.12%
60 ວັນ$ -0.0053602428-23.46%
90 ວັນ$ -0.023852659171501035-51.07%

MarsDAO (MDAO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ MarsDAO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02283656
$ 0.02283656$ 0.02283656

$ 0.02308304
$ 0.02308304$ 0.02308304

$ 0.636821
$ 0.636821$ 0.636821

-0.53%

-0.61%

-0.75%

MarsDAO (MDAO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

78.55M
78.55M 78.55M

ແມ່ນຫຍັງ MarsDAO (MDAO)

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main tasks: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing 3. Solve the inflation issue with the MarsDAO deflationary model

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

MarsDAO (MDAO) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MarsDAO(MDAO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MDAO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MDAO ເຖິງ VND
601.1930163
1 MDAO ເຖິງ AUD
A$0.035411331
1 MDAO ເຖິງ GBP
0.017134515
1 MDAO ເຖິງ EUR
0.0201044976
1 MDAO ເຖິງ USD
$0.02284602
1 MDAO ເຖິງ MYR
RM0.0975525054
1 MDAO ເຖິງ TRY
0.8811709914
1 MDAO ເຖິງ JPY
¥3.310388298
1 MDAO ເຖິງ RUB
1.8891373938
1 MDAO ເຖິງ INR
1.9334586726
1 MDAO ເຖິງ IDR
Rp374.5248581088
1 MDAO ເຖິງ KRW
31.9972217712
1 MDAO ເຖິງ PHP
1.2716094732
1 MDAO ເຖິງ EGP
￡E.1.1596639752
1 MDAO ເຖິງ BRL
R$0.129080013
1 MDAO ເຖິງ CAD
C$0.0315275076
1 MDAO ເຖິງ BDT
2.784929838
1 MDAO ເຖິງ NGN
36.6121178112
1 MDAO ເຖິງ UAH
0.950394432
1 MDAO ເຖິງ VES
Bs1.96475772
1 MDAO ເຖິງ PKR
Rs6.4407499584
1 MDAO ເຖິງ KZT
11.7579326532
1 MDAO ເຖິງ THB
฿0.756203262
1 MDAO ເຖິງ TWD
NT$0.7016012742
1 MDAO ເຖິງ AED
د.إ0.0838448934
1 MDAO ເຖິງ CHF
Fr0.0187337364
1 MDAO ເຖິງ HKD
HK$0.177056655
1 MDAO ເຖິງ MAD
.د.م0.2115541452
1 MDAO ເຖິງ MXN
$0.4473250716