Lybra ລາຄາ (LBR)
+1.23%
+0.16%
-22.26%
-22.26%
Lybra (LBR) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00807665. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LBRມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00797832 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00838267, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LBRລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 4.48, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00797832.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LBRມີການປ່ຽນແປງ+1.23%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.16%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.26%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານLybraການຊື້ຂາຍ$ 341.44K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLBRແມ່ນ41.64Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ97447143.49599636. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 799.15K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Lybra ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLybra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0032359219.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lybra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0036381601.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lybra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.01729484700370119.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.16%
|30 ມື້
|$ -0.0032359219
|-40.06%
|60 ວັນ
|$ -0.0036381601
|-45.04%
|90 ວັນ
|$ -0.01729484700370119
|-68.16%
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-04 05:28:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
