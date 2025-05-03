ໂລໂກ້ LOCK IN

LOCK IN ລາຄາ (LOCKIN)

USD

LOCK IN (LOCKIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0076463
$0.0076463$0.0076463
-18.90%(1D)

ລາຄາຂອງ LOCK IN (LOCKIN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ LOCK IN (LOCKIN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00764421USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 7.61MUSD. LOCKIN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLOCK INຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- LOCK IN ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -18.89%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 994.38M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLOCKIN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LOCKIN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

LOCK IN (LOCKIN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ LOCK IN ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001781057445727636.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLOCK IN ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0042657856.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LOCK IN ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006727791.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LOCK IN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.008919685036458935.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001781057445727636-18.89%
30 ມື້$ +0.0042657856+55.80%
60 ວັນ$ +0.0006727791+8.80%
90 ວັນ$ -0.008919685036458935-53.85%

LOCK IN (LOCKIN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ LOCK IN: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0075305
$ 0.0075305$ 0.0075305

$ 0.00983979
$ 0.00983979$ 0.00983979

$ 0.115837
$ 0.115837$ 0.115837

-4.06%

-18.89%

-19.40%

LOCK IN (LOCKIN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M

--
----

994.38M
994.38M 994.38M

ແມ່ນຫຍັງ LOCK IN (LOCKIN)

LOCKIN is a Memecoin based around the viral phrase of 'Locked In.'

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

LOCK IN (LOCKIN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ LOCK IN(LOCKIN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LOCKIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 LOCKIN ເຖິງ VND
201.15738615
1 LOCKIN ເຖິງ AUD
A$0.0118485255
1 LOCKIN ເຖິງ GBP
0.0057331575
1 LOCKIN ເຖິງ EUR
0.0067269048
1 LOCKIN ເຖິງ USD
$0.00764421
1 LOCKIN ເຖິງ MYR
RM0.0326407767
1 LOCKIN ເຖິງ TRY
0.2948371797
1 LOCKIN ເຖິງ JPY
¥1.107646029
1 LOCKIN ເຖິງ RUB
0.6320997249
1 LOCKIN ເຖິງ INR
0.6469294923
1 LOCKIN ເຖິງ IDR
Rp125.3148979824
1 LOCKIN ເຖິງ KRW
10.7061747576
1 LOCKIN ເຖິງ PHP
0.4254767286
1 LOCKIN ເຖິງ EGP
￡E.0.3880200996
1 LOCKIN ເຖິງ BRL
R$0.0431897865
1 LOCKIN ເຖິງ CAD
C$0.0105490098
1 LOCKIN ເຖິງ BDT
0.931829199
1 LOCKIN ເຖິງ NGN
12.2503051776
1 LOCKIN ເຖິງ UAH
0.317999136
1 LOCKIN ເຖິງ VES
Bs0.65740206
1 LOCKIN ເຖິງ PKR
Rs2.1550556832
1 LOCKIN ເຖິງ KZT
3.9341691186
1 LOCKIN ເຖິງ THB
฿0.253023351
1 LOCKIN ເຖິງ TWD
NT$0.2347536891
1 LOCKIN ເຖິງ AED
د.إ0.0280542507
1 LOCKIN ເຖິງ CHF
Fr0.0062682522
1 LOCKIN ເຖິງ HKD
HK$0.0592426275
1 LOCKIN ເຖິງ MAD
.د.م0.0707853846
1 LOCKIN ເຖິງ MXN
$0.1496736318