ໂລໂກ້ LiquidLaunch

LiquidLaunch ລາຄາ (LIQD)

USD

LiquidLaunch (LIQD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0133739
$0.0133739$0.0133739
-12.30%(1D)

ລາຄາຂອງ LiquidLaunch (LIQD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ LiquidLaunch (LIQD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0133739USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.95MUSD. LIQD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLiquidLaunchຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- LiquidLaunch ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -12.30%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 669.20M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLIQD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LIQD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

LiquidLaunch (LIQD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ LiquidLaunch ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00187598071946789.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLiquidLaunch ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0517405377.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LiquidLaunch ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0252465783.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LiquidLaunch ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.013496373015321883.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00187598071946789-12.30%
30 ມື້$ +0.0517405377+386.88%
60 ວັນ$ +0.0252465783+188.77%
90 ວັນ$ -0.013496373015321883-50.22%

LiquidLaunch (LIQD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ LiquidLaunch: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0132499
$ 0.0132499$ 0.0132499

$ 0.01539649
$ 0.01539649$ 0.01539649

$ 0.064858
$ 0.064858$ 0.064858

-0.00%

-12.30%

+77.74%

LiquidLaunch (LIQD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M

--
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669.20M
669.20M 669.20M

ແມ່ນຫຍັງ LiquidLaunch (LIQD)

LiquidLaunch is the first native HyperEVM token & AI launchpad. The platform utilizes a built-in AMM protocol in order to trade tokens. These tokens can optionally choose: Bond to a decentralized exchange, continue trading indefinitely, or go to a Hyperliquid spot auction. The AI side of LiquidLaunch utilizes a custom built framework. The framework is a fully composable natural language model making it easy to hook into provided data sources, such as an API. AI is as strong as the data provided. LiquidLaunch takes a unique approach on the AI / token meta and is even building its own L2 known as the underlayer sidechain, to work with Hyperliquid's current L1.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ LiquidLaunch(LIQD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LIQD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 LIQD ເຖິງ VND
351.9341785
1 LIQD ເຖິງ AUD
A$0.020729545
1 LIQD ເຖິງ GBP
0.010030425
1 LIQD ເຖິງ EUR
0.011769032
1 LIQD ເຖິງ USD
$0.0133739
1 LIQD ເຖິງ MYR
RM0.057106553
1 LIQD ເຖິງ TRY
0.515831323
1 LIQD ເຖິງ JPY
¥1.93787811
1 LIQD ເຖິງ RUB
1.105887791
1 LIQD ເຖິງ INR
1.131833157
1 LIQD ເຖິງ IDR
Rp219.244227216
1 LIQD ເຖິງ KRW
18.730949384
1 LIQD ເຖິງ PHP
0.744391274
1 LIQD ເຖິງ EGP
￡E.0.678859164
1 LIQD ເຖິງ BRL
R$0.075562535
1 LIQD ເຖິງ CAD
C$0.018455982
1 LIQD ເຖິງ BDT
1.63027841
1 LIQD ເຖິງ NGN
21.432477184
1 LIQD ເຖິງ UAH
0.55635424
1 LIQD ເຖິງ VES
Bs1.1501554
1 LIQD ເຖິງ PKR
Rs3.770369888
1 LIQD ເຖິງ KZT
6.883011374
1 LIQD ເຖິງ THB
฿0.44267609
1 LIQD ເຖິງ TWD
NT$0.410712469
1 LIQD ເຖິງ AED
د.إ0.049082213
1 LIQD ເຖິງ CHF
Fr0.010966598
1 LIQD ເຖິງ HKD
HK$0.103647725
1 LIQD ເຖິງ MAD
.د.م0.123842314
1 LIQD ເຖິງ MXN
$0.261860962