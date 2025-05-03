ໂລໂກ້ Kenshi

Kenshi ລາຄາ (KNS)

USD

Kenshi (KNS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00243636
$0.00243636$0.00243636
-0.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Kenshi (KNS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Kenshi (KNS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00243636USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.10MUSD. KNS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKenshiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Kenshi ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.45%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 860.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKNS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KNS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Kenshi (KNS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Kenshi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKenshi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008153061.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kenshi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0010688628.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kenshi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.004812838082836738.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.45%
30 ມື້$ -0.0008153061-33.46%
60 ວັນ$ -0.0010688628-43.87%
90 ວັນ$ -0.004812838082836738-66.39%

Kenshi (KNS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Kenshi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00238745
$ 0.00238745$ 0.00238745

$ 0.00245247
$ 0.00245247$ 0.00245247

$ 0.058945
$ 0.058945$ 0.058945

+0.83%

-0.45%

-2.81%

Kenshi (KNS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

--
----

860.00M
860.00M 860.00M

ແມ່ນຫຍັງ Kenshi (KNS)

Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Kenshi(KNS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KNS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KNS ເຖິງ VND
64.1128134
1 KNS ເຖິງ AUD
A$0.0037519944
1 KNS ເຖິງ GBP
0.00182727
1 KNS ເຖິງ EUR
0.0021439968
1 KNS ເຖິງ USD
$0.00243636
1 KNS ເຖິງ MYR
RM0.0104032572
1 KNS ເຖິງ TRY
0.0939460416
1 KNS ເຖິງ JPY
¥0.3524682012
1 KNS ເຖິງ RUB
0.2015844264
1 KNS ເຖິງ INR
0.205994238
1 KNS ເຖິງ IDR
Rp39.9403214784
1 KNS ເຖິງ KRW
3.4122683616
1 KNS ເຖິງ PHP
0.1355590704
1 KNS ເຖິງ EGP
￡E.0.1236696336
1 KNS ເຖິງ BRL
R$0.013765434
1 KNS ເຖິງ CAD
C$0.0033378132
1 KNS ເຖິງ BDT
0.296992284
1 KNS ເຖິງ NGN
3.9044130816
1 KNS ເຖິງ UAH
0.101352576
1 KNS ເຖິງ VES
Bs0.20952696
1 KNS ເຖິງ PKR
Rs0.6868586112
1 KNS ເຖິງ KZT
1.2538970376
1 KNS ເຖິງ THB
฿0.0806678796
1 KNS ເຖິງ TWD
NT$0.0750155244
1 KNS ເຖິງ AED
د.إ0.0089414412
1 KNS ເຖິງ CHF
Fr0.0019978152
1 KNS ເຖິງ HKD
HK$0.01888179
1 KNS ເຖິງ MAD
.د.م0.0225606936
1 KNS ເຖິງ MXN
$0.047874474