ໂລໂກ້ JumpToken

JumpToken ລາຄາ (JMPT)

USD

JumpToken (JMPT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.927588
$0.927588$0.927588
-1.00%(1D)

ລາຄາຂອງ JumpToken (JMPT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ JumpToken (JMPT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.927626USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 13.14MUSD. JMPT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດJumpTokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- JumpToken ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 14.17M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJMPT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JMPT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

JumpToken (JMPT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ JumpToken ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0097316292212617.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງJumpToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0206342055.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ JumpToken ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0148390475.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ JumpToken ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0546451012725658.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0097316292212617-1.03%
30 ມື້$ +0.0206342055+2.22%
60 ວັນ$ +0.0148390475+1.60%
90 ວັນ$ -0.0546451012725658-5.56%

JumpToken (JMPT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ JumpToken: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.924485
$ 0.924485$ 0.924485

$ 0.940684
$ 0.940684$ 0.940684

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

+0.10%

-1.03%

-1.06%

JumpToken (JMPT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 13.14M
$ 13.14M$ 13.14M

--
----

14.17M
14.17M 14.17M

ແມ່ນຫຍັງ JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ JumpToken(JMPT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

JMPT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 JMPT ເຖິງ VND
24,410.47819
1 JMPT ເຖິງ AUD
A$1.4378203
1 JMPT ເຖິງ GBP
0.6957195
1 JMPT ເຖິງ EUR
0.81631088
1 JMPT ເຖິງ USD
$0.927626
1 JMPT ເຖິງ MYR
RM3.96096302
1 JMPT ເຖິງ TRY
35.77853482
1 JMPT ເຖິງ JPY
¥134.4130074
1 JMPT ເຖິງ RUB
76.70539394
1 JMPT ເຖິງ INR
78.50498838
1 JMPT ເຖິງ IDR
Rp15,206.98117344
1 JMPT ເຖິງ KRW
1,299.19587056
1 JMPT ເຖິງ PHP
51.63166316
1 JMPT ເຖິງ EGP
￡E.47.08629576
1 JMPT ເຖິງ BRL
R$5.2410869
1 JMPT ເຖິງ CAD
C$1.28012388
1 JMPT ເຖິງ BDT
113.0776094
1 JMPT ເຖິງ NGN
1,486.57632256
1 JMPT ເຖິງ UAH
38.5892416
1 JMPT ເຖິງ VES
Bs79.775836
1 JMPT ເຖິງ PKR
Rs261.51632192
1 JMPT ເຖິງ KZT
477.41199716
1 JMPT ເຖິງ THB
฿30.7044206
1 JMPT ເຖິງ TWD
NT$28.48739446
1 JMPT ເຖິງ AED
د.إ3.40438742
1 JMPT ເຖິງ CHF
Fr0.76065332
1 JMPT ເຖິງ HKD
HK$7.1891015
1 JMPT ເຖິງ MAD
.د.م8.58981676
1 JMPT ເຖິງ MXN
$18.16291708