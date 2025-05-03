ໂລໂກ້ Increment Staked FLOW

Increment Staked FLOW ລາຄາ (STFLOW)

USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.490627
$0.490627$0.490627
-3.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Increment Staked FLOW (STFLOW) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Increment Staked FLOW (STFLOW) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.490627USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.52MUSD. STFLOW ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດIncrement Staked FLOWຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Increment Staked FLOW ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.23%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 9.22M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTFLOW ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STFLOW MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Increment Staked FLOW (STFLOW) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Increment Staked FLOW ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0163870751404806.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງIncrement Staked FLOW ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0593120942.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Increment Staked FLOW ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0323201026.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Increment Staked FLOW ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2041801144830235.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0163870751404806-3.23%
30 ມື້$ +0.0593120942+12.09%
60 ວັນ$ -0.0323201026-6.58%
90 ວັນ$ -0.2041801144830235-29.38%

Increment Staked FLOW (STFLOW) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Increment Staked FLOW: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.48266
$ 0.48266$ 0.48266

$ 0.507857
$ 0.507857$ 0.507857

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

+0.44%

-3.23%

-2.49%

Increment Staked FLOW (STFLOW) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

--
----

9.22M
9.22M 9.22M

ແມ່ນຫຍັງ Increment Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Increment Staked FLOW (STFLOW) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Increment Staked FLOW(STFLOW)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STFLOW ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STFLOW ເຖິງ VND
12,910.849505
1 STFLOW ເຖິງ AUD
A$0.76047185
1 STFLOW ເຖິງ GBP
0.36797025
1 STFLOW ເຖິງ EUR
0.43175176
1 STFLOW ເຖິງ USD
$0.490627
1 STFLOW ເຖິງ MYR
RM2.09497729
1 STFLOW ເຖິງ TRY
18.92348339
1 STFLOW ເຖິງ JPY
¥71.0918523
1 STFLOW ເຖິງ RUB
40.56994663
1 STFLOW ເຖິງ INR
41.52176301
1 STFLOW ເຖິງ IDR
Rp8,043.06428688
1 STFLOW ເຖິງ KRW
687.15255112
1 STFLOW ເຖິງ PHP
27.30829882
1 STFLOW ເຖິງ EGP
￡E.24.90422652
1 STFLOW ເຖິງ BRL
R$2.77204255
1 STFLOW ເຖິງ CAD
C$0.67706526
1 STFLOW ເຖິງ BDT
59.8074313
1 STFLOW ເຖິງ NGN
786.25920512
1 STFLOW ເຖິງ UAH
20.4100832
1 STFLOW ເຖິງ VES
Bs42.193922
1 STFLOW ເຖິງ PKR
Rs138.31756384
1 STFLOW ເຖິງ KZT
252.50609182
1 STFLOW ເຖິງ THB
฿16.2397537
1 STFLOW ເຖິງ TWD
NT$15.06715517
1 STFLOW ເຖິງ AED
د.إ1.80060109
1 STFLOW ເຖິງ CHF
Fr0.40231414
1 STFLOW ເຖິງ HKD
HK$3.80235925
1 STFLOW ເຖິງ MAD
.د.م4.54320602
1 STFLOW ເຖິງ MXN
$9.60647666