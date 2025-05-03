ໂລໂກ້ Fei USD

Fei USD ລາຄາ (FEI)

USD

Fei USD (FEI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.001
$1.001$1.001
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Fei USD (FEI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Fei USD (FEI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.001USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.25MUSD. FEI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFei USDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Fei USD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.13%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 3.24M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFEI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FEI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Fei USD (FEI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Fei USD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00126902.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFei USD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0135014880.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Fei USD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0027720693.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Fei USD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0227786797259478.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00126902+0.13%
30 ມື້$ +0.0135014880+1.35%
60 ວັນ$ +0.0027720693+0.28%
90 ວັນ$ +0.0227786797259478+2.33%

Fei USD (FEI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Fei USD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.988658
$ 0.988658$ 0.988658

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 5.55
$ 5.55$ 5.55

+0.12%

+0.13%

+1.03%

Fei USD (FEI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

--
----

3.24M
3.24M 3.24M

ແມ່ນຫຍັງ Fei USD (FEI)

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Fei USD (FEI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Fei USD(FEI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FEI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FEI ເຖິງ VND
26,341.315
1 FEI ເຖິງ AUD
A$1.55155
1 FEI ເຖິງ GBP
0.75075
1 FEI ເຖິງ EUR
0.88088
1 FEI ເຖິງ USD
$1.001
1 FEI ເຖິງ MYR
RM4.27427
1 FEI ເຖິງ TRY
38.60857
1 FEI ເຖິງ JPY
¥145.0449
1 FEI ເຖິງ RUB
82.77269
1 FEI ເຖິງ INR
84.71463
1 FEI ເຖິງ IDR
Rp16,409.83344
1 FEI ເຖິງ KRW
1,401.96056
1 FEI ເຖິງ PHP
55.71566
1 FEI ເຖິງ EGP
￡E.50.81076
1 FEI ເຖິງ BRL
R$5.65565
1 FEI ເຖິງ CAD
C$1.38138
1 FEI ເຖິງ BDT
122.0219
1 FEI ເຖິງ NGN
1,604.16256
1 FEI ເຖິງ UAH
41.6416
1 FEI ເຖິງ VES
Bs86.086
1 FEI ເຖິງ PKR
Rs282.20192
1 FEI ເຖິງ KZT
515.17466
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฿33.1331
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NT$30.74071
1 FEI ເຖິງ AED
د.إ3.67367
1 FEI ເຖິງ CHF
Fr0.82082
1 FEI ເຖິງ HKD
HK$7.75775
1 FEI ເຖິງ MAD
.د.م9.26926
1 FEI ເຖິງ MXN
$19.59958