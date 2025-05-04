ໂລໂກ້ DEPIN

DEPIN ລາຄາ (DEPIN)

USD

DEPIN (DEPIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00243798
$0.00243798$0.00243798
+2.30%(1D)

ລາຄາຂອງ DEPIN (DEPIN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DEPIN (DEPIN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00243798USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.35MUSD. DEPIN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDEPINຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DEPIN ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.35%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 963.47M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDEPIN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DEPIN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DEPIN (DEPIN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DEPIN ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDEPIN ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0094551368.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DEPIN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005871979.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DEPIN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.006135511448157843.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+2.35%
30 ມື້$ +0.0094551368+387.83%
60 ວັນ$ -0.0005871979-24.08%
90 ວັນ$ -0.006135511448157843-71.56%

DEPIN (DEPIN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DEPIN: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00238176
$ 0.00238176$ 0.00238176

$ 0.002438
$ 0.002438$ 0.002438

$ 0.02965616
$ 0.02965616$ 0.02965616

-0.00%

+2.35%

+2.36%

DEPIN (DEPIN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

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963.47M
963.47M 963.47M

ແມ່ນຫຍັງ DEPIN (DEPIN)

DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DEPIN (DEPIN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DEPIN(DEPIN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DEPIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DEPIN ເຖິງ VND
64.1554437
1 DEPIN ເຖິງ AUD
A$0.003778869
1 DEPIN ເຖິງ GBP
0.001828485
1 DEPIN ເຖິງ EUR
0.0021454224
1 DEPIN ເຖິງ USD
$0.00243798
1 DEPIN ເຖິງ MYR
RM0.0104101746
1 DEPIN ເຖິງ TRY
0.0940328886
1 DEPIN ເຖິງ JPY
¥0.353263302
1 DEPIN ເຖິງ RUB
0.2015965662
1 DEPIN ເຖິງ INR
0.2063262474
1 DEPIN ເຖິງ IDR
Rp39.9668788512
1 DEPIN ເຖິງ KRW
3.4145372688
1 DEPIN ເຖິງ PHP
0.1356979668
1 DEPIN ເຖິງ EGP
￡E.0.1237518648
1 DEPIN ເຖິງ BRL
R$0.013774587
1 DEPIN ເຖິງ CAD
C$0.0033644124
1 DEPIN ເຖິງ BDT
0.297189762
1 DEPIN ເຖິງ NGN
3.9070092288
1 DEPIN ເຖິງ UAH
0.101419968
1 DEPIN ເຖິງ VES
Bs0.20966628
1 DEPIN ເຖິງ PKR
Rs0.6873153216
1 DEPIN ເຖິງ KZT
1.2547307868
1 DEPIN ເຖິງ THB
฿0.080697138
1 DEPIN ເຖິງ TWD
NT$0.0748703658
1 DEPIN ເຖິງ AED
د.إ0.0089473866
1 DEPIN ເຖິງ CHF
Fr0.0019991436
1 DEPIN ເຖິງ HKD
HK$0.018894345
1 DEPIN ເຖິງ MAD
.د.م0.0225756948
1 DEPIN ເຖິງ MXN
$0.0477356484