Compounding OpenDollar ລາຄາ (CUSDO)
ລາຄາສົດຂອງ Compounding OpenDollar (CUSDO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.019USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 138.99MUSD. CUSDO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCompounding OpenDollarຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Compounding OpenDollar ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.26%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 136.36M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCUSDO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CUSDO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Compounding OpenDollar ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00268306181958.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCompounding OpenDollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0151594592.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Compounding OpenDollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0135713477.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Compounding OpenDollar ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00268306181958
|-0.26%
|30 ມື້
|$ +0.0151594592
|+1.49%
|60 ວັນ
|$ +0.0135713477
|+1.33%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Compounding OpenDollar: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.00%
-0.26%
+0.65%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CUSDO ເຖິງ VND
₫26,814.985
|1 CUSDO ເຖິງ AUD
A$1.57945
|1 CUSDO ເຖິງ GBP
￡0.76425
|1 CUSDO ເຖິງ EUR
€0.89672
|1 CUSDO ເຖິງ USD
$1.019
|1 CUSDO ເຖິງ MYR
RM4.35113
|1 CUSDO ເຖິງ TRY
₺39.30283
|1 CUSDO ເຖິງ JPY
¥147.6531
|1 CUSDO ເຖິງ RUB
₽84.26111
|1 CUSDO ເຖິງ INR
₹86.23797
|1 CUSDO ເຖິງ IDR
Rp16,704.91536
|1 CUSDO ເຖິງ KRW
₩1,427.17064
|1 CUSDO ເຖິງ PHP
₱56.71754
|1 CUSDO ເຖິງ EGP
￡E.51.72444
|1 CUSDO ເຖິງ BRL
R$5.75735
|1 CUSDO ເຖິງ CAD
C$1.40622
|1 CUSDO ເຖິງ BDT
৳124.2161
|1 CUSDO ເຖິງ NGN
₦1,633.00864
|1 CUSDO ເຖິງ UAH
₴42.3904
|1 CUSDO ເຖິງ VES
Bs87.634
|1 CUSDO ເຖິງ PKR
Rs287.27648
|1 CUSDO ເຖິງ KZT
₸524.43854
|1 CUSDO ເຖິງ THB
฿33.7289
|1 CUSDO ເຖິງ TWD
NT$31.29349
|1 CUSDO ເຖິງ AED
د.إ3.73973
|1 CUSDO ເຖິງ CHF
Fr0.83558
|1 CUSDO ເຖິງ HKD
HK$7.89725
|1 CUSDO ເຖິງ MAD
.د.م9.43594
|1 CUSDO ເຖິງ MXN
$19.95202