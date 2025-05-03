ໂລໂກ້ Compounding OpenDollar

Compounding OpenDollar ລາຄາ (CUSDO)

USD

Compounding OpenDollar (CUSDO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.019
$1.019$1.019
-0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Compounding OpenDollar (CUSDO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Compounding OpenDollar (CUSDO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.019USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 138.99MUSD. CUSDO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCompounding OpenDollarຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Compounding OpenDollar ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.26%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 136.36M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCUSDO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CUSDO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Compounding OpenDollar (CUSDO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Compounding OpenDollar ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00268306181958.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCompounding OpenDollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0151594592.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Compounding OpenDollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0135713477.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Compounding OpenDollar ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00268306181958-0.26%
30 ມື້$ +0.0151594592+1.49%
60 ວັນ$ +0.0135713477+1.33%
90 ວັນ$ 0--

Compounding OpenDollar (CUSDO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Compounding OpenDollar: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

-0.00%

-0.26%

+0.65%

Compounding OpenDollar (CUSDO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 138.99M
$ 138.99M$ 138.99M

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136.36M
136.36M 136.36M

ແມ່ນຫຍັງ Compounding OpenDollar (CUSDO)

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Compounding OpenDollar (CUSDO) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Compounding OpenDollar(CUSDO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CUSDO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CUSDO ເຖິງ VND
26,814.985
1 CUSDO ເຖິງ AUD
A$1.57945
1 CUSDO ເຖິງ GBP
0.76425
1 CUSDO ເຖິງ EUR
0.89672
1 CUSDO ເຖິງ USD
$1.019
1 CUSDO ເຖິງ MYR
RM4.35113
1 CUSDO ເຖິງ TRY
39.30283
1 CUSDO ເຖິງ JPY
¥147.6531
1 CUSDO ເຖິງ RUB
84.26111
1 CUSDO ເຖິງ INR
86.23797
1 CUSDO ເຖິງ IDR
Rp16,704.91536
1 CUSDO ເຖິງ KRW
1,427.17064
1 CUSDO ເຖິງ PHP
56.71754
1 CUSDO ເຖິງ EGP
￡E.51.72444
1 CUSDO ເຖິງ BRL
R$5.75735
1 CUSDO ເຖິງ CAD
C$1.40622
1 CUSDO ເຖິງ BDT
124.2161
1 CUSDO ເຖິງ NGN
1,633.00864
1 CUSDO ເຖິງ UAH
42.3904
1 CUSDO ເຖິງ VES
Bs87.634
1 CUSDO ເຖິງ PKR
Rs287.27648
1 CUSDO ເຖິງ KZT
524.43854
1 CUSDO ເຖິງ THB
฿33.7289
1 CUSDO ເຖິງ TWD
NT$31.29349
1 CUSDO ເຖິງ AED
د.إ3.73973
1 CUSDO ເຖິງ CHF
Fr0.83558
1 CUSDO ເຖິງ HKD
HK$7.89725
1 CUSDO ເຖິງ MAD
.د.م9.43594
1 CUSDO ເຖິງ MXN
$19.95202