ໂລໂກ້ Civic

Civic ລາຄາ (CVC)

USD

Civic (CVC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.112883
$0.112883$0.112883
-1.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Civic (CVC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Civic (CVC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.11287USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 90.52MUSD. CVC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCivicຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Civic ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.46%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 802.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCVC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CVC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Civic (CVC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Civic ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0016750574077652.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCivic ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0283094890.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Civic ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0031857896.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Civic ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02302586097892226.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0016750574077652-1.46%
30 ມື້$ +0.0283094890+25.08%
60 ວັນ$ -0.0031857896-2.82%
90 ວັນ$ -0.02302586097892226-16.94%

Civic (CVC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Civic: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.112569
$ 0.112569$ 0.112569

$ 0.11503
$ 0.11503$ 0.11503

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

-0.16%

-1.46%

-0.39%

Civic (CVC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 90.52M
$ 90.52M$ 90.52M

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802.00M
802.00M 802.00M

ແມ່ນຫຍັງ Civic (CVC)

Civic is a leading provider of identity management tools for Web3, empowering people to easily and privately manage their identities across chains with an on-chain representation of their reusable identity. The company's flagship product, Civic Pass, is an integrated permissioning tool that helps business customers enable secure access to their on-chain assets. Users may also manage their Web3 identity, presence and reputation with a dashboard. Civic aims to be the most trusted on-chain Web3 identity tool in the world, used by billions every day. Civic was co-founded in 2015 by Vinny Lingham and Jonathan Smith.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Civic(CVC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CVC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CVC ເຖິງ VND
2,970.17405
1 CVC ເຖິງ AUD
A$0.1738198
1 CVC ເຖິງ GBP
0.0846525
1 CVC ເຖິງ EUR
0.0981969
1 CVC ເຖິງ USD
$0.11287
1 CVC ເຖິງ MYR
RM0.4819549
1 CVC ເຖິງ TRY
4.3511385
1 CVC ເຖິງ JPY
¥16.2589235
1 CVC ເຖິງ RUB
9.3411212
1 CVC ເຖິງ INR
9.5352576
1 CVC ເຖິງ IDR
Rp1,850.3275728
1 CVC ເຖິງ KRW
157.419789
1 CVC ເຖິງ PHP
6.2699285
1 CVC ເຖິງ EGP
￡E.5.7292812
1 CVC ເຖິງ BRL
R$0.6365868
1 CVC ເຖິງ CAD
C$0.1546319
1 CVC ເຖິງ BDT
13.758853
1 CVC ເຖິງ NGN
180.8809472
1 CVC ເຖິງ UAH
4.695392
1 CVC ເຖິງ VES
Bs9.70682
1 CVC ເຖິງ PKR
Rs31.8203104
1 CVC ເຖິງ KZT
58.0896742
1 CVC ເຖິງ THB
฿3.7303535
1 CVC ເຖິງ TWD
NT$3.4707525
1 CVC ເຖິງ AED
د.إ0.4142329
1 CVC ເຖິງ CHF
Fr0.0925534
1 CVC ເຖິງ HKD
HK$0.8747425
1 CVC ເຖິງ MAD
.د.م1.0451762
1 CVC ເຖິງ MXN
$2.2156381