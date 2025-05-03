ໂລໂກ້ ChompCoin

ChompCoin ລາຄາ (CHOMP)

USD

ChompCoin (CHOMP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.04443813
$0.04443813$0.04443813
-1.20%(1D)

ລາຄາຂອງ ChompCoin (CHOMP) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ ChompCoin (CHOMP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04443813USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.16MUSD. CHOMP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດChompCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- ChompCoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.25%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 93.69M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCHOMP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CHOMP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ChompCoin (CHOMP) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ChompCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00056429601789167.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງChompCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0064316683.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ChompCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021860893.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ChompCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0457610541172779.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00056429601789167-1.25%
30 ມື້$ +0.0064316683+14.47%
60 ວັນ$ -0.0021860893-4.91%
90 ວັນ$ -0.0457610541172779-50.73%

ChompCoin (CHOMP) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ ChompCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.04403081
$ 0.04403081$ 0.04403081

$ 0.04664448
$ 0.04664448$ 0.04664448

$ 0.96151
$ 0.96151$ 0.96151

-0.89%

-1.25%

-18.43%

ChompCoin (CHOMP) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.16M
$ 4.16M$ 4.16M

--
----

93.69M
93.69M 93.69M

ແມ່ນຫຍັງ ChompCoin (CHOMP)

Chomp is Base's fiercest little fuzzball! Orange is the new blue, so join our chompunity, and Lettuce Cook!

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ChompCoin (CHOMP) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ChompCoin(CHOMP)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CHOMP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CHOMP ເຖິງ VND
1,169.38939095
1 CHOMP ເຖິງ AUD
A$0.0688791015
1 CHOMP ເຖິງ GBP
0.0333285975
1 CHOMP ເຖິງ EUR
0.0391055544
1 CHOMP ເຖິງ USD
$0.04443813
1 CHOMP ເຖິງ MYR
RM0.1897508151
1 CHOMP ເຖິງ TRY
1.7139786741
1 CHOMP ເຖິງ JPY
¥6.439085037
1 CHOMP ເຖິງ RUB
3.6745889697
1 CHOMP ເຖິງ INR
3.7607989419
1 CHOMP ເຖິງ IDR
Rp728.4938178672
1 CHOMP ເຖິງ KRW
62.2382673528
1 CHOMP ເຖິງ PHP
2.4734263158
1 CHOMP ເຖິງ EGP
￡E.2.2556794788
1 CHOMP ເຖິງ BRL
R$0.2510754345
1 CHOMP ເຖິງ CAD
C$0.0613246194
1 CHOMP ເຖິງ BDT
5.417008047
1 CHOMP ເຖິງ NGN
71.2147696128
1 CHOMP ເຖິງ UAH
1.848626208
1 CHOMP ເຖິງ VES
Bs3.82167918
1 CHOMP ເຖິງ PKR
Rs12.5279976096
1 CHOMP ເຖິງ KZT
22.8705279858
1 CHOMP ເຖິງ THB
฿1.470902103
1 CHOMP ເຖິງ TWD
NT$1.3646949723
1 CHOMP ເຖິງ AED
د.إ0.1630879371
1 CHOMP ເຖິງ CHF
Fr0.0364392666
1 CHOMP ເຖິງ HKD
HK$0.3443955075
1 CHOMP ເຖິງ MAD
.د.م0.4114970838
1 CHOMP ເຖິງ MXN
$0.8700985854