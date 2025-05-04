ໂລໂກ້ CADAI

CADAI ລາຄາ (CADAI)

USD

CADAI (CADAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03278304
$0.03278304$0.03278304
+0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ CADAI (CADAI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ CADAI (CADAI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03278304USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 395.01KUSD. CADAI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCADAIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- CADAI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.24%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 12.07M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCADAI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CADAI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

CADAI (CADAI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CADAI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCADAI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0133066851.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CADAI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0107649996.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CADAI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04259728564168118.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.24%
30 ມື້$ +0.0133066851+40.59%
60 ວັນ$ -0.0107649996-32.83%
90 ວັນ$ -0.04259728564168118-56.50%

CADAI (CADAI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ CADAI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03111201
$ 0.03111201$ 0.03111201

$ 0.03308205
$ 0.03308205$ 0.03308205

$ 0.378584
$ 0.378584$ 0.378584

-0.26%

+0.24%

-12.84%

CADAI (CADAI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 395.01K
$ 395.01K$ 395.01K

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12.07M
12.07M 12.07M

ແມ່ນຫຍັງ CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ CADAI(CADAI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CADAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CADAI ເຖິງ VND
862.6856976
1 CADAI ເຖິງ AUD
A$0.050813712
1 CADAI ເຖິງ GBP
0.02458728
1 CADAI ເຖິງ EUR
0.0288490752
1 CADAI ເຖິງ USD
$0.03278304
1 CADAI ເຖິງ MYR
RM0.1399835808
1 CADAI ເຖິງ TRY
1.2644418528
1 CADAI ເຖິງ JPY
¥4.750262496
1 CADAI ເຖິງ RUB
2.7108295776
1 CADAI ເຖິງ INR
2.7744286752
1 CADAI ເຖິງ IDR
Rp537.4267992576
1 CADAI ເຖິງ KRW
45.9146145024
1 CADAI ເຖິງ PHP
1.8247040064
1 CADAI ເຖິງ EGP
￡E.1.6640671104
1 CADAI ເຖິງ BRL
R$0.185224176
1 CADAI ເຖິງ CAD
C$0.0452405952
1 CADAI ເຖິງ BDT
3.996252576
1 CADAI ເຖິງ NGN
52.5367885824
1 CADAI ເຖິງ UAH
1.363774464
1 CADAI ເຖິງ VES
Bs2.81934144
1 CADAI ເຖິງ PKR
Rs9.2421946368
1 CADAI ເຖິງ KZT
16.8721193664
1 CADAI ເຖິງ THB
฿1.085118624
1 CADAI ເຖິງ TWD
NT$1.0067671584
1 CADAI ເຖິງ AED
د.إ0.1203137568
1 CADAI ເຖິງ CHF
Fr0.0268820928
1 CADAI ເຖິງ HKD
HK$0.25406856
1 CADAI ເຖິງ MAD
.د.م0.3035709504
1 CADAI ເຖິງ MXN
$0.6418919232